FOTOD ja KIIRVAATES VIDEO | Esimesed ettevalmistused tantsupeoks algasid Kalevi staadionil vihma ja tuulega

Täna saabuvad noored tantsijad Tallinnasse ning juba homsest hakkavad pealinna staadionitel ja harjutusväljakutel harjutama ligi 8 500 tantsijat ja võimlejat. Enne nende tulekut on vaja aga üles seada kogu tehnika ning maha panna ka märgid, et staadionimurule saaksid tekkida kaunid mustrid.

Nii nagu igal aastal, on ka XII noorte laulu- ja tantsupeol keskne teema, milleks tänavu on noorte side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga. Tantsupidu tuginebki muistendile Koidust ja Hämarikust, mis räägib igikestvate väärtuste edasikandmisest põlvest põlve ning nende hoidmise vastutusest. Etenduse kulgedes õpivad noored vanemate tarkuseid, mõistavad nende tähtsust ning lõpuks on valmis seda ka vastu võtma ning edasi andma.

Tants "Talitrallirein" Foto: Laulu- ja Tantsupeo

Kontsert käib läbi nelja aastaaja ja Kalevi staadioni nõlvadele saavadki tähistatud pööripäevad. Staadioni keskel asub aga seitsmemeetrise läbimõõduga ringikujuline lava, mis pöörlebki nagu aastaring. Laval laulavad solistid, kes etenduse jooksul liiguvad lavalt nõlvade juurde ning lavale tagasi.

Et pidu hästi õnnestuks alustati täna suure vihma ja tuulega staadionil ettevalmistustöid - murule paigaldatakse märke, mis aitavad tantsijatel orienteeruda ning ka lavad ning tehnika seatakse üles. Sagimist on platsil küllaga! Homme asuvad staadionil harjutama juba tuhanded tantsijad, mistõttu peab kõik selleks ajaks juba valmis olema.

Mart Saar Foto: Helena Pass

Loe veel

Väljakumärgistuse meister Mart Saare sõnul võtab ühe väljaku märgistamine aega keskmiselt kaks tundi, Kalevi staadion aga lausa neli. Väiksematele väljakutele tuleb kokku paigutada umbes 80, Kalevi staadionile aga lausa 1600 märki. Kahe päeva jooksul töötab ta meeskond üligikaudu 20 tundi, et kõik kaheksa harjutusväljakut lisaks põhistaadionile oleksid homme kella üheks valmis.

Meeskond paneb algselt paika nurgad ning ääred - Kalevi staadion on laias laastus üsnagi sümmeetriline, mis teeb töö veidi lihtsamaks. Seejärel kasutatakse meeletult pikka mõõdulinti, et paika panna märkide vahemaad, mille järel lükkatakse maasse plastmassist punased ja mustad knopkakujulised märgid. Kunstmuruväljakutel kasutatakse märkimiseks aga värve, mille vihmane ilm veidi keeruliseks muudab. Hiljem lisanduvad platsile veel veidi suuremad kollased ja sinised märgised.

Tants "Talitrallirein" Foto: Laulu- ja Tantsupeo

Tegemist on tööga, mis vajab kannatust ning täpsust. "Igal peol on erinev märkide vahe, sest mõnikord on tantsijaid rohkem, mõnikord vähem. Meie tööd teeb see keerulisemaks, sest sel aastal on vaheldumisi kulgevate punaste ja mustade ridade vahe 2,06 meetrit ja 2,01 meetrit. Varasemal aastatel on ikka olnud täisarvud aga nüüd loevad juba sentimeetrid," räägib Saar märgistamismeeskonna keerulisest ülesandest.

Peale staadioni ettevalmistusi on tantsijatel loetud päevad, et märgid selgeks saada ning õpitud tantsud mustri järgi paika seada. Seega ootavad tantsijaid ees pikad päevad ja rasked proovid, sest tihtipeale võivad selgeks õpitud tantsud mustri tõttu päris palju muutuda. Korraldusjuht Andi Einaste võttis selle kokku lustaka looga: "Eelmisel peol peale kahte päeva proove läks väike tantsija juhendaja juurde, ning küsis: "Õpetaja, millal me neid tantse hakkame tantsima, mida me kodus õppisime?""

Andi Einaste Foto: Helena Pass

Proovid kestavad homsest, 27.juuni lõunast kuni 30.juuni hommikuni, mil toimub peaproov ning sama päeva õhtul toimub juba ka esimene etendus. Tänahommikuse seisuga ongi veel saadaval pileteid vaid esimesele, reedesele etendusele algusega kell 19:00. XII laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2017 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

Vaata galeriist, kuidas algasid ettevalmistused!