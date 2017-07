EESTI PÄEVALEHT PILDIS | Laulu- ja tantsupidu iseloomustavad ennekõike just noored, kes seal üles astusid

Noorte laulu- ja tantsupidu on selleks korraks läbi, ent emotsioone jätkub veel kauaks.

Seda ilmestab ka tänase Eesti Päevalehe esi- ja tagakaas. Üks aspekt on ülevaated ja peo juhtmõtted, ent kogu selle traditsiooni olemust annavad ikkagi edasi just noored, kes seal osalesid, mistap kasutasimegi just fotosid peolistest. Nagu öeldakse - pilt ütleb isegi rohkem kui tuhat sõna.

Mis aga kajastusse puutub, siis saab näiteks lugeda ajakirjanik Keio Virro peomuljeid. Lehes on ka pikem reportaaž tantsu- ja laulupeost.

Laia ülevaate peost saab blogist.