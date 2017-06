DELFI VIDEO | Võru kooli Võrukaelad on ka pärast pidu energiast pakatamas!

Tantsijad pidid tantsupeo esimesel etendusel trotsima külma tuult ja vihma, olles seega tõelised kangelased. Võru kesklinna kooli lasterühm Võrukaelad oli parasjagu otsimas oma juhendajat, kui me nad korra kinni püüdsime.

Laste silmad särasid ja oli näha, et kogu õhtut nauditi täiel rinnal — mis siis, et vihma sadas ja tuul puhus. Laste sõnul suutsid nad ise sooja hoida küll: “Me tantsisime ja hüppasime,” rääkisid nad, kuidas nad ilmaolusid trotsisid.

Tantsulusti ei suutnud lastelt võtta mitte miski ja pärast pikki proove täis päevi ja rasket koormust on nad ka pärast esimest pidu veel valmis edasi tegutsema. Naeru ja nalja on lastel küllaga ja ka homne ilmaennustus neid ei morjenda. Küsimusele, kas homseks on ka veel energiat vastasid lapsed kooris: “Jaa!”

Lisaks kõigele on lapsed leidnud uusi sõpru, õhtuti on neil lõbus ja jalanõud ei hõõru — mida veel, peale parema ilma muidugi, võiks tantsupeolt tahta!

Vaata videost!