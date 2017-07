DELFI VIDEO | Politsei ja päästeamet tantsupeost: homsed turvanõuded on karmimad, kohal on 130 politseinikku ja lisatakse teetõkkeid

Kaido Saarniit politseist ning Priit Laos päästeametist on ühel meelel: kuigi intsidente oli eile ja küllap tuleb ka homme, on asjad enamvähem kontrolli all. Esimene päev näitas ka mõned kitsaskohad kätte, kuid muidu möödus rahulikult.

"Täna tuleb rohkem politseid tänavale juba inimeste saabumise ajaks, eile oli ehk peole minekul politseid liiga vähe," sõnas Saarniit.

Kümmekond last vajasid abi, sest olid oma grupi kaotanud. "Kõik lapsed said turvaliselt õigesse kohta toimetatud. Samuti kadunud ja leitud asjad, midagi erilist ei olnud: rahakotid ja õpilaspiletid," lisas Saarniit.

Priit Laos päästeametist nentis, et nad aitavad vajadusel politseid. Laos ütles, et eile polnud päästeametil vaja hädaolukordasid lahendada. "Olin eile Kalevi staadionil, ilmastikuolud on karmid, see on sellise ehitusega, et tuuled võimenduvad. Hoiatasime sealseid välimüüjaid, et telke on vaja kõrvemini kinnitada. Oligi meeldiv, et eile saime olla seal nõustajate rollis."

Homme laulupeo rongkäigu ajal on oodata aga karmimaid turvanõudeid: kohal on 130 politseinikku, on lisatud teetõkkeid.

"Me saa kõike oma plaane avaldada," kinnitas Saarniit.

Ärajäänud etendusele elavad mõlemad mehed kaasa omal moel. Tänane politseiametnik Kaido Saarniit meenutab, et ise lapsena osalenuna teab ta hästi, kui suur oleks olnud pettumus, kui pärast tüütuid proove keegi oleks öelnud, et saab vähem esineda. Priit Laos aga on seotud läbi selle, et endagi laps osaleb ja eks nii tuleb tallegi see kõige vahetum info.