Emotsioonid on laes, väga hea ja soe on olla, kinnitavad Delfiga vestelnud tantsijad Vabaduse väljakul. Aga kas õhtuks ikka jõudu jätkub? "Muidugi jätkub, ega me mingi nõrgad pole," hüüavad noored. Vaata videot ja taju, kui võimas ja äge on olla just praegu noor, tantsija ja vabaduse väljakul!

Kui korraldajad teatasid, et tänane esimene kontsert jääb ära, organiseerisid noored ise sotsiaalmeedia vahendusel #tahametantsida vahendusel omaalagatusliku tantsupeo.