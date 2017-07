DELFI VIDEO | Ivo Linna koos "lastelastega" Vabaduse väljaku peol: ma olen õnnest uimane, et nad selle vanaisa rolli mulle pakkusid

Delfi laulupeoreprteri Linda-Riin Võerase kaamera ette sattus nii Ivo linna kui ka eilsel etendusel osalenud solistid. Nii vinget asja kui täna ei osanud nad unestki näha. "Rääkida, et noored on lumehelbekesed - no siis nad on lumehelbekesed, kelle sees on jääpurikas!" kiidab Linna.

"Hämmastav, see kogu üritus on lihtsalt nii vinge. Tantsupidu jäi ära, kõik tulid ja tegid siin kõik ära, see on revolutsioon!" kinnitas solist Jaagup.

Ivo Linna, kes on elus ikka kõike näinud, on rohkem kui nõus. "Mina ütlen, et see näitab laulu-ja tantsupidude vaimu. See näitab tegelikku olukorda, seda on ennegi juhtunud, et ilma pärast on asjad ära jäänud. Lauljate-tantsijate hing on nii tugev, et nad peavad tulema, see spontaanne tulek, see on kõige parem!"

Ivo linna ütles varem, et oli hea otsus tantsupeo teine etendus ilmaprognoosi vaadates ära jätta.

"Nende laste pärast, kes on väiksemad ja kel juba eile olid ninad tatised, on hea see ära jätta, las nad istuvad soojas. Need, kes on terved ja tahavad tulla, ühtepidi on see kurb, aga sellest peost siin räägitakse veel aastakümneid," on Linna kindel, et pidu raiub end ajalukku.

"Jaa, see läheb kuskile ajalooõpikutesse kirja!" kinnitavad solistid. Pärast eilset etendust on nad elevil tänagi. "Ma ei saanud öösel magada, kuidas on see reaalne ja juba hakkab läbi saama? Aga emotsioon jääb!"

Loe veel

Kui Ivo Linna on oma elus justkui kõike näinud, siis see kontsert Vabaduse väljakul on nii enneolematu.

"Mina olen ka tantsupeol esimest korda ja see on üks elu asju," on Ivo Linna kindel.

"Sellist pakkumist enam võibolla ei tule: ma olen õnnest uimane, et nad selle vanaisa rolli mulle pakkusid," ütles Linna.

Küsimusele, et tänapäeva noori tembeldatakse ju tihti lumehelbekesteks hakkavad nad kõik naerma.

"Eestlased on tugevad, eestlased ei ole tehtud suhkrust," kinnitavad solistid Jennifer Marisse Cohen ja Jaagup Tuisk.

Ivo Linna muheleb. "Nad on lumehelbekesed küll, aga nende sisu on jääpurikas," kiidab Ivo Linna noori.

Vaata videost, kuidas külas Ivo Linna ja noorte lauljate esituses laul "Eestlane olen ja eestlaseks jään"!