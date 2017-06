DELFI TV VIDEOTEST | Milline vihmakeep kaitseb kõige paremini?

DELFI TV hindas sajuse laulu- ja tantsupeo raames vihmakeepide vastupidavust. Uuri videost järele, mis keepi tasuks poest otsima minna! Testi tegime eriti huvitavalt, otse duši all. Vaata videost, milline keep on parim!

Reporter hindab videos, mitu piiska viiest ta keebile annaks. Kriteeriumiteks oli teiste hulgas näiteks materjal, pikkus ja isegi värvus. Riikliku ilmateenistuse viimase info kohaselt võib ilm täna peolisi kostitada vihmahoogude ja tugeva tuulega, mis võib puhuda kuni 18 m/s. Tasub meeles pidada, et vihmavarjudega peole ei pääse.