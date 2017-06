AINULT DELFIS | Meisterjaani "Kungla rahva" ossiremix sobib hästi jaanipäevaks

Kui on vaja kastist välja mõelda, on Jaan Tätte Juunior inimene kelle poole pöörduda. Seega kui oli vaja panna traditsiooniline Eesti rahvalaul uude kuude aitas Meisterjaan ja komponeeris täiesti omalaadse pala.

Friedrich Kuhlbars ja Karl August Hermanni "Kungla rahvas" on laul, mida teab iga eestlane juba lapsest saati. Meisterjaan avaldas aga loost oma versiooni, mis vast tradtsioonilisuse spektrumil võtaks täpselt vastupidise külje.

Jaan Tätte Juuniori sõnul kõnetas teda loo juures pigem selle sisu ning et tema jaoks pole Vanemuine mingi lihtne talupoeg.

"Lähtusin loo tegemisel sellest, et Vanemuine oli ikkagi laulujumal, see tähendab, keegi keda niisama naljalt ei näe ringi kõndimas – sellest ka järeldus, et tema nägemiseks pidi Kungla rahvas oma teadvusseisundit teisendama ehk minema transsi," rääkis Meisterjaan oma teosest.

Kungla Rahva uusversioon Foto: Meisterjaan

Meisterjaani sõnul talle meeldibki võtta midagi poolpüha ning väänata seda piisavalt, et tulem kedagi veidi ärritaks või rõõmustaks.

Loo juurde tegi video DelfiTV monteerija Kadri Nikopension ning video viib oma psühhedeelsete visuaalidega omaette rännakule ning kui laulus istub Kungla rahvas maha seeni sööma, siis vaatajal pole vaja seda kindlasti teha, sest videost on võimalik neid visuaalselt tarbida.

Vaata videost!