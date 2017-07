rongkäik 360 kraadi Foto: Ekraanitõmmis

Andsime mõneks ajaks 360-kraadise kaamera nende kätte, kes on tänase laulupeo tõelised peategelased - lapsed! Video on interaktiivne ning seda saad tõmmata igas suunas, et näha ning tunda, kuidas on rongkäigus osaleda!