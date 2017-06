VÄIKE ABIMEES | Mida peaksid tantsijad ja lauljad proovidesse ja peole tulles kaasa võtma?

Esimesed tantsijad jõuavad Tallinna juba loetud päevade pärast, ning ka lauljate saabumine pole enam kaugel. Siinkohal on sobilik läbi mõelda, mida kodust kaugele proovidesse tulles kaasa võtta ning laulupeo kodulehe vahendusel toome lugejateni korraldajate soovitused.

Kuna peolised ööbivad koolimajades üle Tallinna, tähendab see et tuleb hoolitseda oma pehme küljealuse eest. Kogu voodit pole vaja kaasa võtta, aga mugava asemega puhkab paremini välja: "Kummimadrats või alusmatt tasub igal juhul kaasa pakkida,” rääkis majutuskorraldusega tegelev Andres Vakra.

Ka pesemisasjad ja hügieenivahendid tuleks samuti endal kaasa võtta. Vakra sõnul tuleb ühes koolis 500-600 inimesega koos ööbides kaasa võtta ka rahulik meel ja hea tuju. “Nii suure hulga inimeste puhul tuleb arvestada järjekordade tekkimisega, eriti hommikutel, kui kõik tahavad korraga hambaid pesta,” lisas Vakra.

Söögiasju pole eraldi tarvis, kuna toitlustamine toimub koolimajade sööklates. Soovi korral tasub võtta kaasa ka energiat andvaid suupisteteid ning vabal hetkel poest lisaks kehakinnitust võtta.

Laulu- ja tantsupidu tähendavad paljudele pea tervet nädalat proove ja etendusi. Seega tuleb arvestada ka vajaliku hulga riietega. “Mõeldes muutlikule ilmale, tasub kaasa pakkida mitu komplekti nii külmadele kui ka soojadele ilmadele sobilikke riideid.

Loe veel

Üks täiskomplekt vahetusriided peaks olema kaasas ka proovides ja harjutusväljakutel käies. Siis on võimalik seal riideid vahetada ja ei pea vihma korral märgades riietes külmetama. Pükste, särkide ja kilejopede kõrval ei tohiks unustada ka varusokke,” rääkis meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm. Hea oleks kaasa võtta ka õla- või seljakott, kuhu varuriided sisse mahuksid ja mida oleks mugav harjutusväljakule või proovi kaasa võtta.

Riided võiksid olla kihilised, nii saab soojema ilma korral kihte vähemaks võtta ja külmema ilmaga juurde panna. “Ka peakate tasub proovi kaasa võtta, et päike liiga ei teeks. Samuti tasub heledale nahale päikese korral päikesekreemi määrida,” rääkis Velleramm. Üks lihtne asi, mis alati taskusse pista, on vihmakeep.

Kindlasti tuleks mõelda ka ravimite peale. “Eriti neil, kellele arst on kindla raviskeemi määranud. Seda ei tohi peo ajal muuta, seega tuleb määratud hulk ravimeid endaga kaasa võtta,” rääkis Velleramm. Kui sul on teada allergia ning kasutad selle jaoks ravimit või ravimeid, siis kanna neid endaga päeva jooksul kaasas. Kui peol osaleval lapsel on mingi allergia, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada kindlasti ka lapse kollektiivijuhte ja saatjaid ning vajadusel selgitada ravi- või käitumisjuhiseid. Näiteks selleks, et laps teadmatusest ei sööks koos oma kaaslastega midagi sellist, mis võib tuua kaasa allergilise reaktsiooni või muu tervisehäda.

Kõikides koolides on olemas meditsiinipunktid ning harjutusväljakutel ja peopaikades esmaabiosutajad.

Meditsiiniteenistuse juhi sõnul tasub igal juhul vajadusel abi saamiseks kollastes vestides esmaabi osutajate poole pöörduda. Harjutusväljakuid külastab ka spetsiaalne kiirabibrigaad. Kui abi vajades esmaabiosutajat ei näe, siis võib pöörduda ka kõigi turvameeste või korraldajate poole. Samuti aitavad kiiret abi leida kaaslased.

Kõige enam teevad just tantsijatele muret jalgadele tekkivad villid. “Loomulikult aitavad ville vältida mugavad ja juba sissekäidud jalanõud. Uued jalavarjud võiks võimalusel kandmiseks jätta mõneks teiseks korraks. Kaasa tasub pakkida ka villiplaastreid,” lisas meditsiiniteenistuse juht. Oluline on kogu nädala jooksul enda lähedal hoida ka veepudel, et piisavalt vedelikku tarbida.