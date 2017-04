VAATA KAARDILT: Täna õhtul süttivad sajad XII noorte laulu- ja tantsupeo tuled

Täna algab Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamine ning selle auks süttivad Eestis ja kaugemalgi sajad XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” tuled.

XII noorte laulupeo peadirigendi Heli Jürgensoni sõnul on noortepeo kodulehel teada antud enam kui 230 süüdatavast lõkkest, tõrvikust ja küünlast. “Tuhanded inimesed on täna oma pereringis, kogukonnas või kodulinnas koos meiega laulu- ja tantsupeo tuld süütamas. Eesti Vabariigi juubeli künnisel kõigi meie inimeste ühisel väel süttiv tuli on nagu meie rahva ühine hüüd “Mina jään”,” ütleb Jürgenson ning lisab: “Igas tulesädemes on peidus sõnum: oleme üks väga vana tulerahvas, kes oma tuhandete aastate taguseid lugusid ja laule on osanud hoida ja põlvest põlve edasi kanda.”

XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla sõnul on ta tõeliselt liigutatud. “Olen tõesti õnnelik, et nii paljud inimesed on kuulnud meie kutset! Suur tänu Sulle, kes Sa täna õhtul meiega koos XII noortepeo tule läidad! Eestimaa saab täna, oma sajanda juubelipeo alguspäeval olema tuledesäras kaunilt ehitud. Ma väga loodan, et see meie kõigi südametuledest läidetud leek toob meid kõiki suvel taas jälle Tallinnasse laulu- ja tantsupeole kokku,” ütleb Toomla.

Lõkked, tõrvikud ja küünlad süttivad teadaolevalt Harjust Võruni ja Rakverest Ruhnuni.

Suuremad tuled süttivad ühes tantsurühmade esinemise ja simmaniga näiteks Valga Põhikooli õuel, Viljandi Huntaugu mäel ning samuti Saue vallas Jõekääru pargis, kus lõkke ääres on ruumi lausa 800 inimesele. Pealinlasi oodatakse kell 18.45 Tallinna lauluväljakule, kus kokkutulnutele esineb koor ning folklorist Marju Kõivupuu räägib tuletegemise kommetest ja kultuurist linnaruumis.

Loe veel

Mitmel pool süütavad täna õhtul lõkked aktiivsed külaseltsid, laulukoorid ja tantsuringid.

Tuled ei sütti täna aga mitte ainult Eestimaal – oma tuled süütavad ka Luksemburgi eestlased ning eesti keele huvilised Prantsusmaal.

ETV näitab kell 17.45 otsepildis XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” tervitust Kurgjalt, kus esinevad üle 300 laulja ja tantsija. Algusega kell 19.45 aga näeb ETV vahendusel, kuidas Kurgjale kogunenud laulu- ja tantsupeolised seal oma peotule läidavad.

Korraldajad paluvad, et kõik, kes täna õhtul oma kodupaigas lõkked süütavad, need tulesädemed kas foto või videona ka jäädvustaksid ning jagaksid neid jäädvustusi sotsiaalmeedias, lisades teemaviite #minajään ning #ev100.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist – 2. juulini.

Kel huvi, leiab lisainfot XII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehelt.