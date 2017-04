VAATA KAARDILT: Kus süüdatakse tuled noorte laulu- ja tantsupeo auks!

16. aprillil, mil algab Eesti Vabariigi sajanda juubeli tähistamine, kutsuvad XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad kõiki inimesi üle Maa süütama õhtul kell 19.00 koos oma kogukonna, perekonna või sõpruskonnaga oma kodupaigas südametulest väiksemad või suuremad lõkked, küünlad või tõrvikud, et valgustada teed läbi kevade XII noorte laulu- ja tantsupeo poole ning tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevapeo algust.

Tänaseks on teada, et pea 100 kohas üle Eestimaa ja kaugemal läidetakse sel õhtul suuremad ja väiksemad tuled. Suuremad kogukondlikud lõkked süttivad sel õhtul näiteks Viljandis, Rakveres ja Sauel. Samas võib kaarti vaadates öelda, et tulesid süüdatakse Narvast Võruni ning Valgast Kihnu, Saare- ja Hiiumaani.

Kaugemad lõkked süttivad eestlaste kogukonnas Luksemburgis ning eesti keele huvilised Prantsusmaal Guermantes’s.

Kutsume kõiki, kel on plaanis sel õhtul mõni tulesäde süüdata, sellest ka meile teada andma SIIN!

16. aprilli õhtul on palve kõigile tuli ka üles pildistada või filmida ning pilti või videot jagada Facebookis või Instagramis teemaviitega #minajään ja #ev100. Kaunimad fotod jõuavad õhtul teleekraanile, mil ETV toob vaatajateni XII noorte laulu- ja tantsupeo tervituse “Mina jään” ning ülekande peotule süütamisest.

Saagu Eestimaa sel päeval meie südametuledes särama ja viigu iga tulesäde sõnumi Mustamäest Munamäeni: kohtume sel suvel XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”!

Kel huvi, leiab lisainfot XII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehelt.