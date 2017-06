ÜKS LUGU | Vaata, kui maagiliselt kõlab "Ta lendab mesipuu poole", kui seda laulab üksteist last üle Eesti!

DelfiTV tõi kokku erinevad noored üle Eesti, et proovida, kuidas oleks laulda ühte laulu eraldi. Maagiline on aga just see hetk, kui hääled mahedalt kokku sulavad. See on hetk, mil korraks tõusevad püsti ihukarvad ning sulab kasvõi hetkeks ka kõige kalgim süda. Luba endale midagi ilusat ja vii end juba laulupeo lainele!

"Ta lendab mesipuu poole" on Juhan Liivi luuletus, mida on viisistanud Miina Härma ja Peep Sarapik. Just see laul valiti sel aastal eesti rahva poolt meie kosmoselauluks, mis EST-Cube 2 pardal maa orbiidile saadetakse. Selleks, et juba sel nädalal end laulupeo meeleollu viia ning nädalavahetusel saaks kaasa laulda, tõime kokku üheksa andekat lauljat, kes laulu ette kannaksid.

Videod pani kokku DelfiTV meeskond kooseisus Mark Šandali, Kadri Nikopensious ja helirežii tegi Kaarel Tamra. Vaata videost!

9-aastane Kert Käsper on pärilt Kuressaarest ning laulab poistekooris nimega Kratid. Tema jaoks on tulev laulupidu esimene ning usub, et seal osalemine on midagi väga erilist.

Laul "Ta lendab mesipuu poole" on tema arvates eesti rahva jaoks üks tugev isamaateemaline laul, mille sõnu kuulates ta mõistis selle tähtsust eesti rahva jaoks.

Järvamaa tütarlastekooris laulev kolmeteistaastane Mia-Maria Männi on laulmisega tegelenud juba sünnist saati ning tema jaoks on muusika üks peamisi eneseväljendamise viise. Tulev laulupidu on tema jaoks juba kolmas, kuid lauljana astub ta üles esimest korda. Ka laulu "Ta lendab mesipuu poole" pole ta varem laulnud ning kuigi see on tema jaoks uus, oskab ta öelda: "See laul on Eesti rahvale ilmselt suure tähendusega, sest see valiti kosmoselauluks."

Johanna Liiv tuleb laulupeole koos neidudekoori Canzonega, ning on 17 aastat vana. Tema sõnul oskas ta enne laulda kui rääkida ning ta tunneb, kuidas see on tema elus lahendanud enamuse suurtest probleemidest.

Mesipuu laul on Johanna jaoks aga eriti hingelähedane. "Sellel on ka ilus meloodia, meeldivad mulle ka laulu sõnad, need räägivad eesti rahva lugu," kirjeldab juba neljandat korda laulupeole minev Johanna. Johanna sõnul on ta vaim valmis ja pidu võib alata!

Projektis osalesid:

Mattias Randaru (12-aastane, Olustvere Põhikooli lastekoor),



Kert Käsper (9-aastane, Poistekoor Kratid),



Edward Pukk (10-aastane, Kooli mudilaskoor, Pärnu),

Meriliis Uustalu (Jõhvi Muusikakool),



Markus Johannes Kroon (10-aastane, Virumaa Poistekoor), Johanna Liiv (17-aastane, Neidudekoor Canzone),



Mia-Maria Männi (13-aastane, Järvamaa Tütarlastekoor).

Üle-eestilisest neidudekoorist Leelo oli osalejaid aga neli: Liisa Linnaks (22-aastane), Gertrud Aasaroht (20-aastane), Leiu Tõnissaar (19-aastane), Merit Kraav (22-aastane).