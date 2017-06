TEADUS TANTSULUSTIST | Vaata kuidas joonistatakse staadionimurule tantsupeo keerulised mustrid!

XII noorte laulu- ja tantsupidu on juba mõne nädala pärast, mistõttu on elevust ja ärevust juba üle Eesti tunda. Oma kodulehel räägivad aga korraldajad ettevalmistustest, mis algavad juba kaua enne seda kui pidu alguse saab ja mis toimub kulisside taga.

Enamus meist käib aasta aastalt vaatamas tantsupidu just põnevate mustrite pärast - mis kaunid pildid sealt tantsijate rägastikust välja tulevad? Nende piltide organiseerimise kallal töötavad inimesed juba varakult. Kõigepealt tehakse kindlaks lavastuse teema, seejärel sobivad tantsud ning siis keskendutakse liikumisele - kust ja kuhu keegi minema peab.

Tantsutoimetaja Kadri Tiisi sõnul on see aga keerulisem kui tundub: "See on pikk ja detailne protsess ning lisaks tuleb mõelda ka kahel pool tribüünidel istuvatele pealtvaatajatele – tantsupeo etendus lavastub üheaegselt nii ida- kui ka läänetribüüni suunas ning see teeb tantsude joonistesse seadmise eriti keerukaks. Väljakul mõjuvad hästi sümmeetrilised joonised ning oluline on, et muster oleks mõlemalt tribüünilt vaadates arusaadav," vahendab laulu- ja tantsupeo koduleht.

Muster tantsule "Talitrallirein" Foto: Ekraanitõmmis

Kõige tähtsam on aga see, et keerulised skeemid tantsulusti ei mõjutaks. Eriti just väikeste laste puhul on vaja mõelda, et algselt õpitud tants ei muutuks mustreid tehes. Seetõttu tehtigi kindlaks, et täiendustel oleks kindel eesmärk - kas joonistub välja mõni tammetõru või lumememm. Seekordsel tantsupeol liigubki kogu jutustus läbi aastaringi, mis algab ning lõpeb suvega. Igas aastaajas leidub iseloomulikke sümboleid – talvel on olemas lumememmed ja suves päike.

“Muusika, tants ja muster räägivad pealtvaatajale ühte ja sedasama lugu. Lisaks aastaaegade tunnustele joonistatakse väljakule ka mõned meie peo logoelemendid – minu juured, minu maa – igaüks võiks seda lavastust vaadates mõelda, kas ta leiab ka need mustrid väljakult üles ja mõistab, mis sõnumeid need sel hetkel kannavad,” lisas Tiis.

Päriselus saab selleaastaseid mustreid vaadata juba noorte tantsupeo esimesel etendusel , mis toimub 30.juunil, kell 19:00 Kalevi keskstaadionil!

