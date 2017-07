Tantsupeo teine etendus jääb ära

Tantsupeo korraldajd otsustasid ilmaprognoosile tuginedes tantsupeo päevase ehk kell 13 algama pidanud etenduse ära jätta.

Ilmateade lubab tänaseks päevaks sadu ning paaritunnine paus kahe tänase tantsupeo etenduse vahel ei võimalda lastel riideid piisavalt kuivatada. Koolimajades ööbivaid lapsi teavitavad olukorrast koolimajutuse staabid. Korraldajad paluvad Tallinna ja Harjumaa tantsulastel võtta ühendust oma kollektiivijuhtidega edasiste juhiste saamiseks.

Peo operatiivstaap, kuhu kuuluvad päästeameti, politsei, meditsiiniteenistuse, peo korraldustoimkonna ja teiste valdkondade esindajad otsustasid hommikul ilmaprognoosist lähtudes täna toimuma pidanud tantsupeo teise etenduse ära jätta, vahendab korraldustoimkond.

Eilse vihmase ilma tõttu ja tänast ilmateadet silmas pidades otsustati lastele anda pikem paus riiete kuivatamiseks ja õhtuseks etenduseks valmistumiseks.

Pealtvaatajate piletid ostetakse tagasi või soovi korral pääseb sama piletiga homme laulupeole.

Rahvamuusikapidu toimub plaanipäraselt kell 15.00 Poolamäel.

Korraldajad paluvad mõistvat suhtumist ja vabandavad kõigi ees.

Lapsevanem: esinejad vahetavad riideid porise puu all!

Delfile on tulnud vanemate poolt kaebusi selle kohta, et lastele pole organiseeritud varjualuseid, kus vahetada riideid ja saada sooja.

"Peale proovi aeti 8500 inimest söögitelki "sooja" nagu lehmad lauta. Ausõna, seal ei saanud liikudagi. Nagu kilud karbis! Mõnitusena pakuti värisevatele ja märgadele lastele jäätist," kirjeldas lapsevanem Ivo.

Murelik vanaema tõstatas küsimuse, miks on staadioni lähedal asuvad spordihooned suletud.

Varjualuste puudumise kohta pole palju kaebusi tulnud, selgitas laulu- ja tantsupeo pressiesindaja Sten Weidebaum. Tema sõnul said lapsed riideid vahetada varjualustes ja lisas, et lähedal asuvates koolides ööbinud lapsed sõidutati bussidega majutuspaika, et nad saaksid end kuivatada. Kohapeale olid toodud Päästeameti soojapuhurid ja pakuti teed.

Vihma eest said lapsed varjuda telkidesse, mis on ettevalmistuse käigus olnud kasutusel erineval otstarbel, vahendas laulu- ja tantsupeo meediatiim.

Meditsiiniteenistuse juhi info kohaselt ei ole otseselt kehva ilma tõttu haigestumisi lisandunud ja nende arv on viimasel kahel ööpäeval püsinud samal tasemel.

Koolides, kus lapsi majutatakse, on küte eilsest sisse lülitatud.

Vaata videost, kui karm oli ilm eile Kalevi staadionil, lisaks vihmale oli ka tuul vali:

Eilse etenduse kiirvaate video: