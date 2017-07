Tantsupeo päevane etendus jääb ära

Tantsupeo korraldajd otsustasid ilmaprognoosile tuginedes tantsupeo päevase ehk kell 13 algama pidanud etenduse ära jätta.

Eesmärk on see, et tantsulastele jääks pikem paus riiete kuivatamiseks ja õhtuseks etenduseks valmistumiseks, vahendab ERRi uudisteportaal.

Piletit ostetakse tagasi või võimaldatakse selle eest külastada pühapäeval laulupidu.

Peo operatiivstaap, kuhu kuuluvad päästeameti, politsei, meditsiiniteenistuse, peo korraldustoimkonna ja teiste valdkondade esindajad otsustasid hommikul ilmaprognoosist lähtudes täna toimuma pidanud tantsupeo teise etenduse ära jätta, vahendab korraldustoimkond.

Eilse vihmase ilma tõttu ja tänast ilmateadet silmas pidades otsustati lastele anda pikem paus riiete kuivatamiseks ja õhtuseks etenduseks valmistumiseks.

Ilmateade lubab tänaseks päevaks sadu ning paaritunnine paus kahe tänase tantsupeo etenduse vahel ei võimalda lastel riideid piisavalt kuivatada. Koolimajades ööbivaid lapsi teavitavad olukorrast koolimajutuse staabid. Korraldajad paluvad Tallinna ja Harjumaa tantsulastel võtta ühendust oma kollektiivijuhtidega edasiste juhiste saamiseks.

Pealtvaatajate piletid ostetakse tagasi või soovi korral pääseb sama piletiga homme laulupeole.

Rahvamuusikapidu toimub plaanipäraselt kell 15.00 Poolamäel.

Korraldajad paluvad mõistvat suhtumist ja vabandavad kõigi ees.