TANTSU- JA LAULUPEO OTSEBLOGI | Viimane proov enne suurt pidu läks hooga käima!

Järgeva kolme päeva jooksul saab kõikidele vapratele laululastele ja tantsunoortele elada kaasa Delfi laulu- ja tantsupeo blogis!

Toome teieni kogu olulise ja huvitava, suurtest tunnetest kommunaalküsimusteni, peamisteks kangelasteks muidugi lapsed, kelle elu-olu ning rõõmuhetki jäädvustame nii sõnas, pildis kui ka videos.

Sea end elamuseks valmis, sest kajastus tuleb äge!

Tänavuses Delfi kajastuse teeme nii mõnedki asjad teistmoodi kui ehk akadeemilised ajakirjandusõpikud soovitaksid: see on ju noorte pidu, seega annamegi sõna noortele.

Esimene ja kõige tähtsam ongi see, et te võite kõike võite jagada oma hetki ka teistega! Kõik on oodatud kaasa lööma, pannes oma sotsiaalmeediasse postitatud piltidele juurde häšštääge #delfitantsib ja #delfilaulab ning muidugi märksõna #minajään.



Kes aga e-maili rohkem armastab, pangu oma meenutused ja mälestused või uued uhked eredad seigad teele aadressile meenutus@delfi.ee

16- aastane Karl Vilhelm Valter, kes võitis hiljuti saate noorte teadusvõistluse Rakett69, haarab juba täna ise telefoni ja go-pro kaamera ning valmistab koos oma sõpradega meile videopäevikuid - vloge. Kõik otse sündmuste keskelt sealt kust asjad sünnivad. Ta ise laulab Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakooris ning on elevust täis! Karl Vilhelmi vloge näed juba alates täna õhtust!

Teame, et meie vaatajad armastavad suurejoonelisi aerokaadreid. Nende pealt me kokku ei hoia, ja kui juhtubki, et ilm on pilves, tuul vali ja lennuk, mis peaks piltniku taeva alla viima, ei saagi startida, siis on meil varuks pea sama hea alternatiiv! Varugem kannatust. Kui täna õhtul aerokaadreid ei sünni, siis tulevad need homme.

Delfi saab jälgida pidusid ka reaalajas. Kavas on teha 360 kraadise vaatega videoid ja fotosid. Me valmistame ka suured panoraampildid - sellised, kus iga lapsevanem leiab oma lapse lava pealt üles. Teeme suure panoraamfoto ühendkooride esinemise ajal, tantsupeo lõpus ja alguses, ajal, mil kõik lapsed on laval. Ühe kaadri pühendame ka publikule, nii et kes tahab pildile jääda, see peaks istuma publikus nii, et nägu oleks tuletorni poolt näha.

Delfi kajastab sündmusi täismahus:

Täna kell 15 on tantsupeo proov, kell 19 algab esimene etendus.

Laupäeval on tantsupeo etendused kell 13 ja kell 19.

Pühapäeval algab rongkäik kell 9.30 ning pidu ise kell 14.

Pidu kestab orienteeruvalt kuus tundi, nii ehk umbkaudu kella 20 ajal hakatakse laiali minema.

Otseblogis aitavad ka tantsutehnilist poolt vaatajatele lahtikirjeldada kõigipoolt armastatud Märt Agu ja tantsuteadlane Angela Arraste.

Ilusat pidu!