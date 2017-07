TANTSU- JA LAULUPEO BLOGI JA SUUR GALERII | Vägev pidu, noored! Rahvas ja lauljad lahkusid lauluväljakult võimsate emotsioonide saatel

Nädalavahetuse jooksul kirjutasime kõigest olulisest ja huvitavast, suurtest tunnetest kommunaalküsimusteni, peamisteks kangelasteks muidugi lapsed, kelle elu-olu ning rõõmuhetki jäädvustasime nii sõnas, pildis kui ka videos.

Kõik olid ja on oodatud siiani kaasa lööma, pannes oma sotsiaalmeediasse postitatud piltidele juurde häšštääge #delfitantsib ja #delfilaulab ning muidugi märksõna #minajään.

Kes aga e-maili rohkem armastab, pangu oma meenutused ja mälestused või uued uhked eredad seigad teele aadressile vihje@delfi.ee

16- aastane Karl Vilhelm Valter, kes võitis hiljuti saate noorte teadusvõistluse Rakett69, haaras telefoni ja go-pro kaamera ning valmistas koos oma sõpradega meile videopäevikuid - vloge. Kõik otse sündmuste keskelt ehk sealt, kus asjad sünnivad. Ta ise laulab Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakooris.

Teame, et meie vaatajad armastavad suurejoonelisi aerokaadreid. Nende pealt me kokku ei hoidnud. Piltnik Andres Putting käis ka kopteriga lendamas ja jäädvustas kõrgustest laulupeo kõrghetked.

Peo lõpus valmisid ka suured panoraampildid - sellised, kus iga lapsevanem leiab oma lapse lava pealt üles. Loomulikult pühendasime pildid ka publikule, et end teiste hulgast üles leida.

Kogu peomelu saab uuesti nautida, lugedes meie blogi, kus jagasime eredamaid hetki ja lugusid!

Esmaspäeval jätkame järelkajadega.

Noorte Laulu-ja tantsupidu 2017

Põhjalikku ülevaadet laulupeost saab lugeda homsest Eesti Päevalehest. Vaata homse lehe esi- ja tagakaane kujundust.

Kuigi laulupeol ühtegi venekeelset laulu ei kõlanud, laulsid koduteel lapsed vene keeles.

Kas leiad end publiku seast üles? http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/video/suur-laulupeo-panoraam-kas-leiad-end-publiku-hulgast-ules?id=78756418

Inimesed lahkuvad laulupeolt.

Ka president Toomas Hendrik Ilves säutsus laulupeo kohta! https://twitter.com/IlvesToomas/status/881569172060127232

Soovime kõikidele peolistele turvalist koduteed. Varuge kannatust ja hoidke üksteist!

Ajalugu kordub. Täpselt kolm aastat tagasi, kui kavas ette nähtud laulud lauldud olid, jätkati "Põhjamaaga".

360-kraadine video otse sündmuste keskelt! https://www.facebook.com/delfi.ee/posts/10155416532199318:0&width=500

Üks lugeja kirjeldab, et "Mu isamaa on minu arm" kõlas kui sütik - ka muidu maas logelenud noorukid tõusid üles.

Kontsert hakkab lõppema. Kõlab õhtu viimane lugu “Õhtu ilu”. Soleerivad Sirlen Rekkor ja Katre Pukk.

Ja laulupeo tuli on kustunud. Rahvas juubeldab: "Eesti! Eesti!"

Ja nüüd eestlastele eriti hingelähedane “Mu isamaa on minu arm”. Gustav Ernesaks vaatab ülalt, kuidas laulupeolised tema teost au ja uhkusega esitavad.

"Kohapeal on tunne võimas, noorte aplaus rullub tagumisse ritta ja värin käib läbi," kirjeldab üks lugeja.

.. ja nüüd "Ta lendab mesipuu poole"!

Delfi lugeja video seisvast publikust:

Te vaid vaadake, kui palju noori laulukaare all on!

Käib dirigentide tänamine, kõik saavad kaela pärjad.

Järgmisena aga kõikide laulupeoliste lemmik "Ta lendab mesipuu poole". Varuge salvrätikuid, sest kisub emotsionaalseks!

Kordamisele läks Rasmus Puuri uudisteos "Meie"! Kas see on tänavuse laulupeo hittnumber nagu möödunud korral oli seda "Puudutus?" Võime ainult ette kujutada, mida noor dirigent hetkel tunda võib!

Ülevad tunded laulukaare alt!

Kultuuriminister Indrek Saar võttis sõna!

Järgmisena Rein Rannapi ja Lydia Koidula “Eesti muld ja eesti süda”. Dirigeerib Heli Jürgenson.

Peoline Liisa: "Ma ei tea kumba võtta - sinist või roosat. Maribell ütles, et sinine, aga mulle meeldivad mõlemad, aga me mõlemat osta ju ei saa!"

Ootavad juba kannatamatult! https://www.instagram.com/p/BWDT5_tlF0e/

Ühendkoorid pressivad end kõigest väest laulukaare alla, sest soov ühes laulda on suurim! Dirigendipulti astub Aarne Saluveer ja õige pea tuleb esitusele Karl August Hermanni “Oh laula ja hõiska”.

Ja nüüd on käes hetk, mida publik ja lauljad oodanud on - lavale tulevad ühendkoorid, et esitada XII noorte laulupeo viimased lood.

Inimesed on elevil, lappavad laulikuid, et täiest hingest kaasa laulda!

Mis te arvate, kas korratakse? Muidugi korratakse!

Rahvas tõuseb püsti ja elab kaasa!

Teiste solistide seas laulab solistikonkursi võitnud Indra-Mirell Zeinet. http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/selgus-xii-noorte-laulupeo-solistikonkursi-voitja?id=77608540

Nüüd kisub eriti võimsaks! Kõlab "Isamaa ilu hoieldes!"

Karl-Vilhelmi teine vlog on teie ees!

Lugeja foto: mudilaskoorid lahkumas. Lahkuvad aga ikka selleks, et võimsaks lõppakordiks taas lavale tulla!

Hiiglasliku segakoori esituses kõlab Ester Mägi ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi “Viru lauliku mõtted”. Dirigeerib Kaspar Mänd.

Mida teha siis, kui parasjagu esineda ei saa? Markus ja Ragnar Võru kesklinna poistekoorist: "Me läheme veel lavale, aga praegu on igav ja me mängime nukke. Veel ei ole valus."

Tee head! Vähiravifond "Kingitud elu" kogub laulupeol annetusi. Annetusi saad teha ka sina, hea Delfi lugeja. Numbrid on teie ees:

Tundub, et just nüüd on õige aeg toidupoolist hankima asuda - järjekorrad sootuks kadunud!

Kas pidu juba läbi? Lugeja saadetud fotolt tundub, et mõned peokülalised sammuvad juba mööda koduteed. Enam aga pole kaua jäänud, varsti-varsti hakkavad kõlama lood, mille sõnu teab iga eestlane ja nende järel võibki tänavuse laulupeo lõppenuks lugeda.

Lugeja foto: vanameister Gustav Ernesaks hoiab peol koos publikuga silma peal!

Äge klõps: president Kaljulaid ja Ansip "lainetamas"!

Veel viimane pala koondorkestrilt ja lavale astuvad segakoorid. Esitusel on süit Eesti filmist "Supilinna salaselts". Autoriks Liina Sumera ja dirigendiks Hando Põldmäe.

Segakoorid kogunevad, õige pea on neil aeg ühes laulda!

.. aga et tualetti pääseda, tuleb aega ja kannatust varuda!

Vähemalt on lauluväljakul ka üks koht, kus järjekorrasabas seisma ei pea!

Kole vaatepilt!

Publik laulab täie energiaga kaasa! https://www.instagram.com/p/BWDL_F_FXd0/

Pillimängijad annavad laulukaare all oma emotsioone lainetades edasi!

Nüüd on järg koondorkestri käes. Kõlama hakkab Rasmus Puuri uudisteos "Tärkamine". Dirigendina teeb laulupeo debüüdi Riivo Jõgi. Kõlagu!

Noorteorkester mängib dirigent Martin Sildose juhatamisel suursugust süiti "Buratino tegutseb jälle".

Tantsija Kalli ja eluaegne laulja Aime Ülenurmest: "Kõik on olnud suurepärane! Igas laulus on keegi meie rühmast ja nad on nii tublid. Uhti läks nagu veidi vihisedes, aga muidu läks neil hästi!"

Alo Mattiiseni tütre Mariita emotsioonid tänaselt peolt: https://twitter.com/mattiisen/status/881532419492519937

Prügikastid on pilgeni täis!

Tõrva Gümnaasiumi mudilaskoori tüdrukud: " 'Meie laul' oli kõige parem. Natuke läks sassi ka - ma hakkasin liiga vara laulma!"

Parasjagu rattaga lauluväljaku poole sõitev lugeja märkis, et ujub justkui vastuvoolu - palju lahkuvaid peolisi tuleb vastu. Üldjuhul perekonnad väikeste lastega. Ilmselt väsitas pikk pidu juba ära. Avalugu "Koit" kõlas kell 14.

Noorte sümfooniaorkester mängib imekaunist Heino Elleri teost "Kodumaine viis". Dirigeerib Rasmus Puur. Külmavärinad!

Peolised Elise ja Linda: "Ei tea, kust ema need lilled tõi, aga pärjad punusime ise!"

Vassili: "Nii ilus on! Kõik kes siia tulevad - aitäh teile!"

Laulja Tristan: "Seismine on nii väsitav. Ühe korra pean veel minema ja siis saan koju!"

On kindlasti suurim au juhatada nii suurt koori. Loomulikult teeb südame hellaks!

12-aastane välis-Eesti poiss Taavi on esimest korda üksi Eestis. Ta on siin keelelaagris ja tuli laulupeole ka. Ütleb, et eesti keelt ta veel väga palju ei räägi, aga sõna "laulupidu" on igatahes selge ja talle meeldib nii muusika kui söök ja inimesed ümberringi.

Väike kuulaja Aleksander: "See on mu esimene kord laulupeol ja hümni pidime kuulama telekast- me polnud siis veel siin. "

Tiiu Ivanova teeb debüüdi laulupeo dirigendina. Neidudekoori esituses kõlab Miina Härma, Sander Pehki ja Anna Haava “Ei saa mitte vaiki olla”.

Kadri Voorandi ja Liisa Lotta Tompi “Aga tule” läks kordusesitusele. Dirigendiks Külli Kiivet.

Pisikesed laulusõbrad

Lugeja kirjutab: Vastu tuli perekond, ema ja kaks last. 10-aastane tüdruk, 12aastane poiss. Viimane käis laval ja ütles: "Minu lemmik oli "Õunalaul". Mulle väga meeldis laulda, aga nüüd olen täiesti väsinud." Ema ütles, et tema massiüritusi ei salli, aga et lastel on tore, on nad siin. "Tütar oskab elada! Istus suvalisele murulapikesele maha, tagant anti istumise alla vihmakeep, kõrvalistuva tüdrukuga sai kohe sõbraks ja hakkas vestlema. Sõi ära ta pähklid ja lopuks ka mustikad. Selline lugu!

See laul on dirigent Edmar Tuule sõnul pühendatud kõige ilusamale naisele maailmas - Eesti naisele! Kõlab Olav Ehala ja Enn Vetemaa "Vaid see on armastus". Eesti mees on ikka romantik!

Kõlab Karl August Hermanni ja Carl Eduard Malmi "Isamaa". Debüüdi laulupeo dirigendina teeb Kuno Kerge. Pool kontserdist on läbi!

Kuna tänavusel peol puuduvad suured ekraanid, kust laulupeolisi lähemalt jälgida, oli hea mõte oma okulaarid kaasa võtta!

Dirigent Indrek Vijard kiitis poisse ja noormehi: "Olete väga tublid olnud!" Esitusel on "Isa ja poja lauluke". Autoriteks René Eespere ja Ott Arder. Selle laulu järel lahkuvad poistekoorid lavalt.

Kõlab Olav Ehala "Vana harjutus". Juhatab Kuldar Schüts.

Dirigendipulti astus Hirvo Surva ja kõlab spetsiaalselt tänavuseks laulupeoks kirjutatud laul "Minu juurte lugu". Autoriteks Andres Lemba ja Anli Eha.

Tabasalu ühisgümnaasiumi 6. b klassi õpilane: "Meil on koor koolis kohustuslik. Laulupidu on küll tore, aga tegelikult olen ma väsinud ja tahaks juba koju minna."

Väsimus:

Poistekoorid rokivad! Esitamisel on Rein Rannapi ja Ott Arderi “Õunalaul”. Dirigeerib Lydia Rahula.

Esmaabitelki on pöördutud kõhuvalu, väikeste traumade ja väsimusega. Kõik on aga kontrolli all ja tõsisematest tervisehädadest on pääsetud.

Ongi aeg mudilaskoorid lavalt ära saata ja poistekoorid asemele tuua. Enne veel aga "Soovide laul", mille autoriteks on Priit Pajusaar ja Leelo Tungal. Juhatab Kaie Tanner.

Armas solist plokkflöödil - Iida Lepp.

Nüüd kõlab "Lööb suvelaulu rohutirts", mille autoriteks on Piret Rips-Laul ja Venda Sõelsepp. Laulupeo dirigendina teeb oma debüüdi Jaanika Kuusik.

Nüüd kõlab spetsiaalselt tänaseks laulupeoks kirjutatud laul “Meie laul”. Dirigent Silja Uhs utsitas mudilasi: "Sa oled äge!" Solistiks Iida Lepp (plokkflööt).

Annelii Traks jätkab dirigeerimist. Kõlab "Laulu mõju". Teksti autoriks Mart Saar, seaded Riho Päts ja Richard Ritsing, mida on täiendanud Annelii Traks ja Kaie Tanner.

Üks Delfi lugeja sõnas, et makstega on raskusi näiteks Swedbanki klientidel. Samas panga infoliinilt öeldi, et nemad häiretega kursis pole. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lugeja-kurdab-et-laulupeol-on-raskusi-kaardimaksetega?id=78754460

Kõlab kõigile tuntud eesti rahvaviis "Uhti-uhti". Dirigeerib Annelii Traks. Autoriks Ado Piirikivi ja seade autoriks Tõnis Kõrvits.

Nüüd on käes mudilaskooride etteaste. Esitusele tulevad 5 laulu.

Lauluväljakul on meeletu rahvamass ja ühest kohast teise võtab liikumine väga kaua aega. Samuti on probleemid kaardimaksete ja leviga. Inimesed, hoidke end lähedaste ligi, muidu võite nad rahvasumma sisse sootuks kaotada!

Kadriorus kõndis laulupeo alguse poole kohaliku akna alt mööda trummar. Mitte rongkäigus, vaid vapralt üksinda. Ja põristas pirakat trummi. Täna ei tundunud see aga üldsegi veider, ainult imetlusväärne. Trummar elagu!

Kas nõustud? Räägi meiega kaasa kasutades teemaviiteid #delfilaulab ja #delfitantsib! https://twitter.com/voyag/status/881490240241840128

Jäätisemüüjad täiendavad varusid. Järjekorrad on endiselt pikad.

Saksa kammerkoori Jugendkammerchor Koblenz liikmed: "Meil on ka koorifestivale, aga mitte midagi sellist, kus kogukond tuleb kokku ja koorid laulavad."

Puhkpilliorkestri esimeseks palaks on “Tormakas algus”, mille autoriks on Priit Raik (1948-2008). Dirigeerib Ott Kask.

"Imeline tunne, nii palju emotsioone, nii uhke tuhandete noorte üle tantsu- ja laulupeol!" https://twitter.com/Ansip_EU/status/881487885530275840

Emotsioonid! https://www.instagram.com/p/BWCzxEHl13T/

Ilus hetk!

https://www.instagram.com/p/BWCwoB4Ar3g/

Kohalviibijate sõnul käib lauluväljakul meeletu tunglemine ja inimestel on palav.

Nüüd on lava 1100 puhkpillimängija päralt. Lastekoorid lahkuvad.

Lauljad hoiavad kätest ja kiiguvad muusika rütmis. Ilus hetk! Kindlasti tekib publikul soov laulukaare alla pugeda.

Nüüd aga midagi imeilusat. Kõlab laul, mille kirjutas Mari Jürjens (endine Pokinen) 17-aastaselt, seade Andres Lemba. Juhatab Janne Fridolin.

Korrata, korrata, korrata! Curly Stringsi populaarsus kahanemise märke ei näita!

Brüsseli Euroopa kooli lapsed laulavad praegu lauluväljakul kõlavat laulu. http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/video-10-erinevast-rahvusest-koosnev-lastekoor-esitab-laulupeol-kolavat-curly-stringsi-lugu-maailm-heliseb?id=78725580

Melanhoolsele Gustav Ernesaksa teosele järgneb lõbus "Maailm heliseb", mis on eestlastele tuttavaks saanud Curly Stringsi esituses. Laulu autoriks on Curly Stringsi kelmikas lauljatar Eeva Talsi. Dirigeerib alati lõbus Toomas Voll: "Sõbrad, imelist rõõmu nüüd, eks!"

Nüüd teeb debüüdi laulupeo dirigendina Janne Fridolin. Lasteokooride esituses saab kõlama "Päev läeb puudele punane". Sõnad on kirjutanud rahvaluule ainetel Juhan Sütiste. Viisi Gustav Ernesaks 29-aastaselt.

Veidi tööd oli ka pommirühmal – Mere värava juures kontrolliti põõsa alt leitud kotti, mille omanik oli kadunud kui tina tuhka.

Südamest!

Kuidas on aga publikul nähtavusega? Sel aastal on publikul vaid kuulmisrõõm, sest ekraanide puudumise tõttu pole suur midagi näha.

Laval on lastekoorid. Kõlab Karksi rahvaviis "Mets neidude vahel" Oma debüüdi laulupeo dirigendina teeb Ingrid Roose. Seade Aarne Vahuri, sümfooniaorkestri seade Tõnis Kõrvits, solist Marion Strandberg (flööt).

https://www.instagram.com/p/BWCvx1WD7VS/

President Kersti Kaljulaidi kõne oli talle omaselt poeetiline ja isikupärane, samas kõnetas kõiki. "Rõõm on tugevam kui hirm ja vihm."

Laulupeo tuli põleb ereda leegiga.

Kohe lahkuvad laulukaare alt vanemad noored ja alles jäävad lastekoorid.

Nüüd teeb oma debüüdi laulupeo dirigendina Rasmus Puur. See on tema jaoks kindlasti kirjeldamatult eriline hetk. Ühendkooride esituses kõlab Rasmus Puuri kirjutatud lugu "Meie". Sõnad Anna Haava.

Ühendkooride esituses ja Ingrid Kõrvitsa dirigeerimisel kõlab “Eesti lipp”.

Kõlab Eesti vabariigi hümn.

https://twitter.com/YokoAlender/status/881472016221646848

Inimesed seisavad sabades: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=198622

Levi ja internet on lauluväljakul ülekoormatud, lisaks on probleeme kaardimaksetega. Varugem kannatust!

Kas publik jõuab enne peo algust väravatest sisse? http://rahvahaal.delfi.ee/news/pildid/lugeja-fotod-lauluvaljaku-varavate-ees-on-pikad-jarjekorrad?id=78752904

Imeline jäädvustus! https://www.instagram.com/p/BWCo4_rgNKP/

Sellised on hinnad lauluväljakul:

Ilmselt tänase peo kõige pikem järjekord:

ETV lastekoori lauljad: "Me oleme laulmisega nii palju uusi sõpru saanud - meid on kokku kuskil 30 ja kõik erinevatest koolidest! Laulupeo juures ongi kõige ägedam kõik koos olla!" Kas pole mitte ilus mõte?

Tartu Karlova mudilasakoori poisid: "Me siin chillime ja noh, lükkame üksteist. Vahet pole, kui püksid mustaks lähevad - me oleme ju teiste taga."

Lugeja foto: kas need kaks pisikest on rongkäigu kõige stiilsemad jälgijad?

Head uudised! https://twitter.com/teeilm/status/881454234910281728

Karl-Vilhelmil on valmimas uus vlog. On mida oodata!

Jaga Delfiga pilte ja säutse laulupeo meeleolust, kasutades teemaviiteid #delfitantsib ja #delfilaulab!

Kodumaa lipp hoiab soojas: https://www.instagram.com/p/BWCjGrHByDJ/

Vaata ka president Kaljulaidi live-ülekannet. https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/videos/1914133265526130/

Lauluväljaku üldalale ja pingisektorisse on kokku omaniku leidnud üle 30 000 pileti. http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/laulupeole-on-ostetud-ule-30-000-pileti?id=78752132

Pilt lemmikõpetajaga: https://www.instagram.com/p/BWCfjp-FEu2/

Lauluväljakule jõudis ka Delfile videopäevikut pidav Karl-Vilhelm Valter. Ootame sinu uut vlog'i juba kannatamatult! Loodetavasti saavad Delfi lugejad näha, kuidas Karl-Vilhelm pildilolevat akordionit mängib.

Ka dirigent Hirvo Surval on täna sünnipäev!

Ka publik koguneb, kuigi peo ametliku alguseni on veel paar tundi aega. Publikut ja esinejaid saad jälgida otsestriimi vahendusel!

Koorijuhid minirongkäigus:

Noored kõnnivad ilmselgelt nobedal sammul - korraldajapoolsest graafikust ollakse tunduvalt ees.

https://twitter.com/Ellllleh/status/881429411114962944

Stiilinäide:

.. ja nii nad sammuvad!

Meie reporter Linda-Riin vahetab tantsukingad ketside vastu:

Ühe lugeja sõnutsi on pealinnas praegu pea võimatu taksot saada, isegi kallimate firmade autod on hõivatud. Alternatiiviks on muidugi ka Uber, ent nagu kapitalistlikule ühiskonnale kombeks, hinnad on seal suure nõudluse tõttu tavapärasest kõrgemad.

Delfi kaamerasilma ette jäid ka Liina ja Vahur Kersna koos koertega:

Rongkäiguliste tervitajate rivi muudkui hõreneb. Kas süüdi on vihm?

Mõnele inimesele valmistab laulupidu ka parajalt peavalu - Viru parklast väljudes enam edasi ei saa.

Tundub olevat väga meeleolukas oleng:

Meie peaministril on täna sünnipäev! Mis võiks olla veel kaunim kingitus, kui üheslaulmine? https://www.facebook.com/delfi.ee/posts/10155406476914318:0&width=500

Rongkäigu "pea" on jõudmas lauluväljakule.

Samal ajal, kui Delfi toimetusse kostub Donna Summeri megahitt "Hot stuff", on rongkäigu eesotsas kuulda vana head "Kungla rahvast"!

https://twitter.com/KristianJaani/status/881409343312330752

Betoontõkked Kreutzwaldi tänaval.

Mida kirjum, seda uhkem!

Ka lemmikloomad tahavad suurest peost osa saada!

Täna valvavad pidu sellised mehed:

XII noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi üks autoritest Rasmus Puur tunnistab, et eile proovis suure ühendkoori ees seistes polnud ta sugugi enesekindlus ise, vastupidi. http://tv.delfi.ee/uudised/laulupidu2017/delfi-video-rasmus-puur-uhendkoori-ette-astudes-mul-jalg-varises?id=78751120

Esmaabiandjate sõnul on hommik rahulikult möödunud. See uudis ainult rõõmustab!

Pealtvaatajad on teinud enda olemise eriti mugavaks ja oma tooli kaasa võtnud!

Delfi reporter Linda-Riin Võeras raporteerib, et piltnikud tikuvad rongkäiguliste teele ette ja rongkäigu juht peab neid eemale peletama.

Kas lipumeeste käed hakkavad vaikselt väsima? Loodame, et mitte!

Laulu- ja tantsupeolised mööduvad Delfi toimetusest. Jälgi otse Delfi Facebookist!

Oma kodust on kõige parem rongkäiku jälgida. Inimesed on kogunenud koduakendele:

Igaks juhuks on valmis ka kiirabibrigaad.

Peaminister Jüri Ratas rongkäigus:

Eriliseks ja emotsionaalseks teeb tänavuse laulupeorongkäigu aga see, et paljudel omavalitsustel on võimalus viimast korda enne ühinemist vana nimega välja tulla. http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/paljudele-valdadele-on-tanane-rongkaik-viimane-uhke-marss-senise-nime-all?id=78738022

https://www.instagram.com/p/BWCLOIJF97J/

Maakonnad ja linnad liiguvad rongkäigus sellises järjekorras: Rongkäigu “pea”, Hiiumaa ja Ida-Virumaa (kolonnid 1-3) Jõgevamaa (nr. 4) Järvamaa (nr. 5) Läänemaa (nr. 6) Lääne-Virumaa (nr. 7) Põlvamaa (nr. 8) Pärnumaa (nr.9) Pärnu (nr. 10) Raplamaa (nr. 11) Saaremaa (nr. 12) Tartumaa (nr. 13) Tartu (nr. 14) Valgamaa (nr. 15) Viljandimaa (nr. 16) Võrumaa (nr. 17) Harjumaa (nr. 18) Tallinn (nr. 19)

Rongkäik algas! Liikumisteekonna pikkus on umbes viis kilomeetrit, kõnnitakse marsruudil Vabaduse väljak – Pärnu mnt – Narva mnt – Pirita tee – lauluväljak.

Rongkäigu alguseni on jäänud vähem kui veerand tundi. Vabaduse väljak on tantsu- ja laulupeolistega täitunud:

Käib kogunemine rongkäiguks: http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/video/fotod-laulu-ja-tantsupeo-rongkaigus-osaleb-ligi-40-000-peolist-kas-leiad-endki-piltidelt?id=78750926

Muidugi, kell on alles vähe ja ilm ka äratada ei aita. Väike haigutus käib asja juurde!

http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/laulupeolisi-voivad-kimbutada-vihmahood?id=78750896

Linnapildis on liikumas näha juba esimesi kilevammustes laulupeolisi!

Täna hommikul alates kella 8.30 kõlab tunni aja jooksul Jaani kiriku kellatornist äratusmäng. Seitsmeliikmeline puhkpilliansambel esitab iga veerandtunni möödudes Mihkel Lüdigi “Koitu” Rasmus Puuri uues seades. “Olgu see tervituseks esimestele rongkäigule kogunejatele!” sõnas Puur. Laulu- ja tantsupeo kunstilised juhid ja korraldajad kutsuvad ka kõiki eestimaalasi heiskama tänase laulupeo puhul meie rahvuslippe, et kogu maad hõlmav rõõmupidu jõuaks igasse koju. Üleskutsega heisata riigilipud on liitunud ka president Kersti Kaljulaid.

https://twitter.com/teeilm/status/881378952270536704

Kella kaheksast alates on paljud tänavad tavaliikluseks suletud.

Põnevaid fakte noortepeost. Selgub näiteks, et oma sünnipäeva tähistavad laulu- ja tantsupeonädalal 337 peolist. http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/fakte-noortepeost-koige-rohkem-osaleb-peol-rasmuseid-ja-laurasid?id=78691488

Tere hommikust! Rongkäiguni on jäänud alla kahe tunni. Vähemasti praegu paistab, et on lootust, et vihma ikkagi kallama ei hakka (loodetavasti ei sõnunud nüüd ära).

Võitled korraga naeru ja nutuga, tunded ei mahu lihtsalt hinge ära, kirjeldab tantsupeo pressijuht Sten Weidebaum peole järgnenud puhanguid. Need ongi need hetked, mille pärast me elame.

Tants on küll läbi, aga pidu kestab. Juba homme hommikul kell 9.30 ootab meid rongkäik ja siis juba laulupidu, milleks lapsed ja noored täna usinalt harjutasid ja proove tegid. https://www.instagram.com/p/BWAUSRHDcpW/

President Kersti Kaljulaid tänab intervjuus tantsulapsi ja õpetajaid ning soovitab kõigil minna kiiresti koju kuuma teed jooma, et keegi haigeks ei jääks ja et kõik homme heas vormis oleksid.

Tantsupeo ametlik osa on läbi, rõõm aga endiselt suur. Lauldakse ja lehvitatakse, presidentki elab aktiivselt kaasa.

Mõned ootamatud vaated otse Vabaduse väljaku tantsupeo südamest, Karl Vilhelmi abiga

Tantsupeo pressiesindaja Sten Weidebaumi hinnangul on staadionil praegu umbkaudu 10 000 külalist.

Saab ainult nõustuda, aga neelame selle solvangu kuidagi alla: https://twitter.com/AneteOsi/status/881199439192498176

Karl-Vilhelmi järjekordne vlog viib meid taeva alla kõikuma ja näitab laulupeo proovide olmepoolt. Lõpukaadreis hitid a-capella ja mõned kindlameelsed lubadused.

Põikame korraks homse laulupeo juurde: proov on läbi, aga muusika jätkub ühissõidukiski! https://www.instagram.com/p/BWAq_ImnyKY/

Ilmselt on, mida vaadata, Delfi tantsupeo-kajastus on tänavu mahukam kui eales varem.

Head isu ja kepsakat tantsujalga!

Kõlab laul "Õppida ei ole hilja" ja president Kaljulaid laulab agaralt kaasa!

Ilm on kõvasti parem kui eile, täna sai platsi peal isegi vihmavarjud lahti teha!

Tantsupeo muusika ja sõnade üks autoreid Maian Kärmas jälgimas, kuidas tema looming platsil oma elu elama hakkab. Pildil näeme ka president Kaljulaidi.

Pidu algab! Ivo Linna astus staadionile!

Peole saabus president Kersti Kaljulaid, tervitas pealavastajat Margus Toomlat, uuris pisut pileteid ja istus oma kohale. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=198544

Enne tänase peo algust on paslik meenutada hetki eilselt etenduselt. Rahvatantsijal juba külm ei hakka! https://www.instagram.com/p/BV-cb5Slp9u/

Pisut rohkem kui poole tunni pärast algab tänane etendus, massid juba liiguvad! Mõsitlik on minna ilmselt jala või ühissõidukiga.

Kui kellelgi kipuvad tantsupeo piletid üle jääma, siis staadioni väravas on terve hulk inimesi, kes need heameelega ära ostaks. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=198538

Tõepoolest, kuhu suvi kadus? Täna on külm, aga homseks lubatakse siiski natuke viisakamat ilma: "Hoovihma päris välistada ei saa, kuid saju tõenäosus päeva edenedes väheneb," sedastab ilmateenistus. Sooja tulevat homme oma 16-18 kraadi! https://www.instagram.com/p/BWAh1Jbl-A3/

Staadioni peavärava juures soovivad paljud inimesed osta pileteid, teatab Delfi lugeja kohapealt. Küsitakse möödujatelt, et kas leidub vahest üleliigseid pileteid, ühel härral on isegi asjakohane silt käes. https://www.instagram.com/p/BV97i11DaxV/

Sõnumid laulukaare alt on igati lootusrikkad: https://twitter.com/marikortsini/status/881163259730169856

Vaja oli vaid väikest sädet, et kõik mõttega kaasa tuleks ja aitama hakkaks, räägivad Vabaduse väljakul tantsupeo korraldanud noored. Pealegi, neidudel olid juba lokid pähe tehtud, peo ära jätmine ei tulnud kõne allagi!

Rahvamuusikute pidu Poolamäel tuurib täie hooga: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=198532

Noored lustivad, see on kõige tähtsam, ütleb Andi Einaste laulu- ja tantsupeo sihtasutusest. Vaata videointervjuud!

Selline kadestamistväärt meeleolu vaitses mõne hetke eest Poolamäel, rahvamuusikute kontserdil. https://www.instagram.com/p/BWAXR4TBPnX/

Rahvatants ei mõju ainult eestlase hingele: https://twitter.com/glauciamus/status/881090934439641088

Kõik ärajäänud etendusele ostetud piletid ostab Piletilevi tagasi alates uuest nädalast, kusjuures ärajäänud tantsupeo piletitega pääseb tasuta sisse ka homsele laulupeo kontserdi üldalale. Piletilevi müügijuhi assisitendi Lee Langi sõnul saavad raha tagasi ka need, kes tantsupeo etenduse piletiga käisid vaatamas laulupeo kontserti. “Selleks tuleb kindlasti alles hoida oma pilet”, selgitas Lang. “Ärajäänud tantsupeo etenduse piletit ei tule laulupeole pääsemiseks eraldi ümber vahetada. Väravast pääseb sisse selle ettenäitamisel”, lisas Lang.

Vabaduse väljaku isetekkelise tantsupeo Facebooki-sein täitub ülevoolavast kiitusest. See postitus võtab kümned samalaadsed ilusti kokku: "Te olete super ägedad! Kes iganes teid nii kiiresti ja operatiivselt Vabaduse Väljakule organiseeris on aasta teo auhinda väärt. Aitäh kõik tantsijad ja huvijuhid. SEE on õige rahva pidu!"

Lihtsalt fantastiline, kirjutab peapiiskop Urmas Viilmaa sotsiaalmeedias. "Istun Berliinis ja jälgin otsepildis seda, mis Vabaduse väljakul toimub. Mõistan, miks tänane päevane tantsupeoetendus halva ilma tõttu ära jäeti ja siin pole midagi teha. Oleksin täna siiski peost ilma jäänud, sest lennuk on õhtuse etenduse ajal õhus ja siis pole võimlik pidu vaadata, nüüd aga osutub see võimalikuks. Armsad tantsijad ja kõik pidulised, see mida spontaanselt praegu teete on põhjus, miks ennast eestlasena õnnelikuna tunnen! Aitäh teile ja olgu Taevaisa teile ilmaga armuline nii praegu, õhtul ja ka lauljatele homme!"

Kultuuriminister Indrek Saar Delfile: "Tantsivad noored on lahedad ja Eesti ilm on Eesti ilm. Nende kahe asja kokku sattudes sünnibki sellised ägedaid spontaanseid pidusid, nagu täna Vabaduse platsil."

Poolamäel on praegu hea rahulik pidu, muusika liigutab südameid ja rahvast on parasjagu.

Eesti, Eesti, Eesti, skandeerisid noored! Vaata videost, kuidas Ivo Linna esitab Vabaduse platsil tantsupeo lõppedes laulu "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

Selle tõepoolest ülihea pildi tegi Delfi fotograaf Priit Simson. https://www.instagram.com/p/BV__sClh9hK/

Vabaduse väljaku etendus hakkab lõppema, pidulised tänasid valju aplausiga päästeteenistust. Südalinnas liigeldes tuleks varuda kannatust ja ettevaatust.

Poolamäel annavad praegu kontserti rahvamuusikud, pealtvaatajaid on omajagu.

Tantsijate ja lauljate hing on nii tugev, ütles Ivo Linna Vabaduse väljakul. Me võime ju noori nimetada lumehelbekesteks, aga nende sees on tegelikult tugevad jääpurikad!

Koerograaf Märt Agu ütleb Vabaduse väljakult, et seal praegu toimuv näitab Eesti rahva omaalgatuse jõudu, allasurumatut tahtmist oma kultuuris supelda.

Kui tantsupeolised on praegu Vabaduse väljakul, siis lauljad valmistuvad homseks suureks kontserdiks lauluväljakul, mille lähedal juhtus täna pärastlõunal ka väike liiklusõnnetus, kus kaubik sõitis sisse parkivale bussile. Politsei teatel oli tegemist liikluskindlustusjuhtumiga ning suuri ummikuid tekkinud ei ole. Siiski oli mõnda aega üks sõidurada liikluseks suletud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=198520

Emotsioonid on laes, väga hea ja soe on olla, kinnitavad Delfiga vestelnud tantsijad Vabaduse väljakul. Aga kas õhtuks ikka jõudu jätkub? Muidugi jätkub, ega me mingi nõrgad pole, hüüavad noored.

Pidu paistab tuurivat kava järgi. Platsilt naasvate noorte nägudel näeme segu uhkusest ja imestusest, huilged ei taha kuidagi vaibuda.

Mingil kummalisel põhjusel näeb tsiviilriietes esitatud rahvatants isegi kuidagi ehedam välja.

Platsile jõudis Ivo Linna, kes laulab oma osa. Valitseb sügav vaikus, huilgajad on taltunud.

Platsilt tuleb praegu selline energia, et ihukarvad tõusevad püsti, teatab Delfi fotograaf Andres Putting.

Väljakul rokivad praegu mudilased, kõigil ilusti sammud selged ja soojad joped seljas.

Plats on rahvast täis, teatab Delfi ajakirjanik, ja inimesi tuleb pidevalt juurde. Kohal on politsei ja kiirabi, platsil liigub ka mupo. Tantsud näevad välja nii nagu vaja, paistab, et uude asukohta kolimine pole tantsijate oskustele ühtegi märki jätnud.

Osa tantsijaid on täies rahvariides, osa kirjuis spordirõivais. Tantsud tunduvad hoolimata asukohavahetusest ilusti koos püsivat.

Lõppes esimene tants. Tantsijate seast kostub, et Vabaduse väljakul on paremgi joonduda, kui Kalevi staadionil. Üritust ilmestab kõrvulukustav huilgamine ja eufooriline meeleolu.

Nüüd algas päris etendus!

Vabaduse väljakul puhkes isetekkelise tantsupeo esimene pala, tantsitakse ja lauldakse "Kaerajaani".

Vabaduse väljakul õnnitletakse tänaseid sünnipäevalapsi, meeleolu on ülev.

This is what we do as Estonians, selgitatakse olukorda ka turistidele. Kohe peaks algama tants.

Sadagu või pussnuge, sellest tuleb kõigi aegade tantsupidu, kostub Vabaduse väljakul lubadus. Tantsijad huilgavad vaimustusest.

Ärge muretsege, kui midagi sassi läheb, me teeme lihtsalt seda, mis meile meeldib, kostus vabaduse väljakul võimendeist. Tantsijad väljendasid oma nõustumist valjusti huilates.

Praegu harjutame kujundeid ja paneme paika, kus keegi seisma peab, kus on põhjatribüün ja kus lõunatribüün, selgitas Delfiga vestenlnud noor rahvariides neiu.

Plats on rahvast täis, vaatajad on kogunenud nõlvadele ja treppidele. Tantsijad kogunevad, ja ehkki muusikat veel ei ole, harjutatakse juba liikumisi.

Isetekkelisele tantsupeole vabaduse väljakul (täna kell 14) on end osalema märkinud juba enam kui 1100 tantsijat. Üritust on lubanud väisata ka politsei ja päästeameti esidajad, samuti tantsupeo korraldajad. Delfi näitab sündmusest mõistagi otsepilti.

Lisaks välismaalastele ei teadnud tantsupeo teise etenduse ärajäämisest inimesed, kes pidevalt internetti ei jälgi. Paljud jõudsid jalutada Kalevi staadionini, kust said teada, et kogu tulemine oli asjata. Kogu teavitustöö langes turvameestele. Delfi fotograaf juhtis tähelepanu asjaolule, et väljas polnud kedagi, kes istumismattide ja muu varustusega saabuvatele inimestele juba staadionist eemal võimalikult vara teataks, et etendust ei toimu. Samuti polnud väravas suurt silti, mis etenduse ärajäämisest informeeriks. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=198514

Sten Weidebaum vabandandab veelkord kõigi eest etenduse ärajäämise pärast ja loodab, et kõik mõistavad selle otsuse põhjuseid: laste tervis on kõige tähtsam.

Sten Weidebaum ütleb, et ühe etenduse piletitulust ilma jäämise mõju pole veel kokku arvutatud. Kokku võivad pileti tagasi tuua umbes 9500 inimest.

Sten Weidebaum lubab samuti minna kell 14 algavale isetekkelisele tantsuüritusele Vabaduse väljakul. See ongi see "mina jään" vaim, rõõm tantsust, ütles ta Delfile. Kindlasti on palju neid, kes lähevad kell 14 tantisma, aga on ka neid, kes kasutavad seda aega koolimajades puhkamiseks.

Koolimajades on küte sisse lülitatud, radiaatorite peal saab riideid kuivatada, lastel pole seal kindasti ei külm ega niiske, ütleb Sten Weidebaum.

Miks kohapeal nii vähe telke oli? Korraldaja Sten Weidebaum ütleb, et telke oli, neisse organiseeriti ka küte. Ka eile laste seas ringi liikudes oli näha, et vihm lapsi ei heidutanud. Aga selge on, et nii suure rahvahulga puhul on kindlasti ka pettunuid.

Päästja Priit Laose poeg tantsib täna tantsupeol, isa mõistab vajadust etendus ära jätta. Tuju ei tohi mingil juhul langeda!

Austraaliast Eestisse saabunud väliseestlased said tantsupeo teise etenduse ärajäämisest teada alles Kalevi staadioni sissepääsu juures. Sellegipoolest, kuigi väike pettumus hinges, lubasid nad homme laulupeole minna. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=198510

Politseinik Kaido Saarniit meenutab, et käis ise 9-aastasena tantuspeol. Proovid olnud toona igavad, aga etenduse ärajäämine teinuks suurt kurbust.

Ka osa päästeametnikke on homse rongkäigu ajal politseid abistamas, ütleb Priit Laos.

Homses laulupeo rongkäigus on väljas u 130 politseinikku, marsruut saab olema turvaline, on piisavalt teetõkkeid ja piisavalt heidutusmetmeid, mida kõiki ei saa loomulikult avaldada.

Priit Laos Päästeametist tõdeb, et Kalevi staadionil oli muret müügitelkide pärast, staadion on sellise kujuga, et tuul seal lausa võimendub. Müüjad võtsid hoiatusi tõsiselt ja midagi hullu ei juhtunud, ütles Laos Delfile.

Eilne päev õpetas politseile, et rahva platsile suundumise ajaks oleks linna rohkem jõudu vaja. Peojärgne lahkumine edenes sujuvamalt.

Pealavastaja Margus Toomla ütles Delfile, läheb võimalusel vaatama ka kella 14 plaanitud rahvaalgatuslikku tantsuüritust.

Loomulikult on see täiskasvanute otsus, ütleb Aet Maatee etenduse ärajätmise kohta, lasped oleksid pragugi valmis kohe tantsima tulema.

Aga miks VIP tribüün hõredaks jäi? Ilmselt, kuna mitu tundi oli sadanud, jäi osa inimesi tulemata, nendib Aet Maatee.

Miks peaproovis nii vähe pealtvaataaid oli? Korraldajad vastavad, et pileteid jagati kõigle, keegi kõrvale ei jäänud.

Kas midagi saanuks teha, et mitte etendust ära jätta? Korraldajad vastavad, et pigem mitte, tegu on ikkagi 10 000 lapse ja avatud territooriumiga, soojemad riided ja suuremad telgid poleks aidanud.

Etendusele oli müüdud umbes 9500 piletit.

Korraldajad vabnandavad ebaugavuste pärast ja loodavad mõistvale suhtumisele.

Äajäänud etenduse piletiga pääseb ka laulupeo üldalale, seda pole vaja ümber vahetada.

Piletilevi esindaja ütleb, et ärajäänud etenduse piletid ostetakse tagasi, täpne info pannakse esmaspäeval üles piletilevi kodulehele. Kollaste tavapiletitega inimesed peaks pöörduma müügipunktidesse, elektrooniliste piletite eest peaks raha tagasi saama autmoaatselt. Aga täpne info tuleb esmaspäeval.

Vasakpoolt Erik Velleramm, meditsiiniteenistuse juhat, Priit Laos Päästeametist, Aet Maatee Laulu- ja tantsupeo üldjuht, Margus Toomla noorte tantsupeo pealavastaja, piletilevi esindaja Lee Lang ning Kaido Saarniit politseist.

Päästeamet mõistab igati korraldajate otsust tänane etendus ära jätta. Eile oli platsil kõige rohkem tegemist müüjatele ja korraldajatele selgitamisega, kuidas müügitelke turvaliselt paigal hoida. Päästemeeskonnad on kohal nii tantsuplatsil kui ka lauluväljakul, jõud koondatakse õhtusse.

Priit Laos päästeametist väljendab kahetsust, et päästjad ei suuda ilma mõjutada. Eile oli kokku 16 väljakutset tormikahjude asjus, seega oli olukord üsna armutu, see jätkub ka täna hommikul. Pidulised pääste vaatenurgast ühtegi väljakutset ei toonud. On olnud kolm ekslikku tulekahjualarmi-väljakutset laste ööbimispaigaks olevaisse koolidesse.

Sama - et öö oli rahulik - on kinnitanud ka Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

Täna pole vahejuthumeid olnud, lisas ta, politsei on igatahes valmis. Tänaseks kella 14 plaanitud rahvaalgatuslikule tantsupeole politsi kätt ette ei pane, vaid tagab sealgi korda

Meditsiiniteenistuse juht Erik Ellermaa ütles, et eilne ilm mingeid õnnetusi ei toonud, ka öö möödus rahulikult, lapsed said puhata. Erilisi intsidenti pole seni toimund.

Kaido Saarniit politseist ütles, et see, et teine etendus ära jäi, ei tähenda, et politsei jõude välja tõmbab, pigem vastupidi, korrakaitsjad reformeeruvad ja koondavad jõuu õhtuks.

pealavastaja Margus Toomla ütleb, et tantsija oli röömus ja tore, pidas tormile ja tuulele ilusti vastu, ja tunne oli neil kindlasti hea. Meie otsustasime, et anname neile aega koguda täna õhtuks energiat, kuivad ja puhata

Kui eile oli sooja 15 kraadi, siis täna kõigest 11 kraadi, ning ilmateenistuski ennustas just kell 13 vihmahoogu, selgitas peakorraldaja Aet Maatee.

Aet Maatee: hommikune otsus põhines erinevate argumentide kaalumisel, kõige tähtsam oli laste tervis

Pressikonverents algas, operatiivstaab hakab jagama selgitusi oma otuse kohta

Pressikonverentsi algus venib pisut, mõne osaleja saabumist takistab ootamatult tihe liiklus.

Kalevi staadioni väravas kohtas Delfi fotograaf rühmakest nukraid välismaalasi, kes tahtid minna peole. Esimese etenduse nurjumisest kuuldes jäid nad nõutult oma plaane ümber tegema. Ärajäänud etenduse piletid on lubatud tagasi osta.

Loetud minutite pärast algab pressikonverents, kus kuuleme, miks esimene etendus ära jäi ja mida võime oodata õhtuselt etenduselt. Pressikonverentsi kanname üle otsepildis.

Täna kell 14 plaanivad tantsijad koguneda vabaduse väljakule ja ikkagi jalga keerutada. Mida tantsitakse, kas selga pannakse rahvarõivad või mitte, pole selge. Aga kindel on, et üritus pole mõeldud protestina, vaid kantud puhtast tantsulustist. http://www.delfi.ee/news/laulupidu2017/uudised/tantsijad-kavatsevad-koguneda-vabaduse-valjakul?id=78745020

Sellest lühikesest ja harivast videojupist saame teada, mida teeb rahvatantsija, kui kuuleb, et tantsupidu vihma tõttu ära jääb. https://www.instagram.com/p/BV_zYExF-FH/

Tänagi on liikluses omajagu piiranguid, sellelt kaardilt näeb kõike täpsemalt:

Mida teha, kui etendus jääb ära, aga jalg on tantsu täis? Siis tuleb tantsida seal, kus saab. https://www.instagram.com/p/BV_tcGAF9vi/

Meie ümber on tuhandeid väikesi kangelasi, kirjutab riigikogu liige Liina Kersna, mõeldes eile vapralt vihmas tantsinud noortele. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/liina-kersna-need-noored-kes-usuvad-oma-tantsu-ja-laulu-eestlaseks-olemisse-on-meie-aja-kangelased?id=78744770

Millist ilma siis tänaseks lubatakse? Täna sajab ilmateenistuse teatel aeg-ajalt vihma, kuid sajuhood on võrdlemisi nõrgad. Kirdetuul on ennelõunal veel võrdlemisi tugev ja puhangud ulatuvad 18 meetrini sekundis, pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb, aga puhangud on ikka kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-15 kraadi. Pühapäeval hakkab ilma vaikselt paranema , hoovihma päris välistada ei saa, aga saju tõenäosus väheneb päeva edenedes. Puhub kirde- ja idatuul, ennelõunal puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 12-13, päeval 16-18 kraadi.

Austraaliast siia saabunud väliseestlased said tantsupeo teise etenduse ärajäämisest teada Kalevi staadioni sissepääsu juures. Mitmetel Eesti päevadel üle maailma osalenud seltskond oli küll pisut kurb, ent üheskoos lubati, et minnakse ka homsele laulupeole. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=198510

Piduriides rahvamass sammub aegamisi staadionilt kesklinna poole.

Tantsijate meelekindlust ja kangelaslikkust tuleb tunnustada, kõik sujus imeilusalt! Loodame, et keegi haigeks ei jää!

Üritus on lõppemas, inimesed liiguvad. Staadioni kandis maksab liigelda väga ettevaatlikult ja aega varuda, veel parem oleks mõni alternatiivne tee leida.

Nagu meie ajastule kombeks - enam-vähem kõike tuleb vaadata läbi ekraani.

Pidu hakkab vaikselt lõppema, praegu tänatakse heliloojaid ja autoreid.

„Laulu- ja tantsupeod on väga eestlaslikud ja ilusad üritused, isegi vihmaga. Need on päris meie oma Eesti asi,“ ütles peaminister Jüri Ratas mõne aja eest tantsupeolistele, ja eks tal õigus oli.

Kartulispiraalid lähevad üsna krõbeda hinna (2.50!!!) kiuste väga hästi, burgeritel ja saiakestel on ka laste seas kõvasti minekut. Jääjäägi telgi juures on olukord omajagu rahulikum.

Veeavarii likvideeriti mõne minutiga.

Politsei poolt vaadates on pidu kulgenud hästi, kümmekond last on juhatatud vanemate juurde ja hulk kaotatud esemeid omanikele tagasi antud. Kõige raskem on olnud pidevalt peolistega plaksu lüüa.

Lapsed märkasid katusel fotograafi!

Jaan Tätte Ojalaul leidis peokülaliste sooja poolehoiu, seda lauldi väga agaralt igal pool kaasa.

Aparatuuri läheduses hakkas järsku vett purskama, loodame, et ohtu pole.

"Just ründasid meid kaks kajakat," kirjeldas Andres Putting kes on koos kaameratiimiga katusel. Ka ründab neid tige vihm ja kuri tuul.

Just nii sünnivad uhked vaated!

Politsei palub kõigil liiklejail, kel vähegi võimalik, tantsupeo esimese etenduse lõpu ajal staadioni ümbrusest eemale hoida. Pidu hakkab tänaseks lõppema umbes poole üheksa paiku.

Lapsi on platsil palju, teatab Delfi ajakirjanik Linda-Riin Võeras otse staadionilt. Neil on ülihea tuju, nad kargavad ringi ja katsuvad seeläbi sooja saada, otsivad varjualuseid, sagivad söögikohtades ja pressitelgiksi.

Kuidas soojendavad ennast oma esinemisjärjeorda ootavad tantsijad? Loomulikult tantsies!

Äri võiks ikka palju paremini minna, nendib jäätisemüüja Kaisa.

Täisulikus sünkroonis ja ühtejalga!

Olgu ilm milline tahes, pidu ei jää nautimata! https://www.instagram.com/p/BV-DQECF1Y-/

Loomulikult vihmavarjud!

Peaminister Jüri Ratase kõne esimene osa läks paiguti kaduma, teatab Delfi lugeja staadionilt. Tundus, et võimendusega on muresid.

Kaugemalt vaadates on peomustrid vaat' et muljetavaldavamadki:

Staadionil pole vist kedagi, kes saaks hakkama ilma tänavuse tantsupeo kohustusliku aksessuaari, vihmakeebita.

Kõik on, nagu näha, super. Sellise emotsiooniga tuleb kahtlemata vägev pidu. https://www.instagram.com/p/BV98lzHgGN_/

Pisut rohkem kui poole tunni pärast algab esimene etendus, rühmad koguvad hingejõudu. https://www.instagram.com/p/BV9-iWIAdjd/

Täna päeval olevat üks mees end tantsu- ja laulupeolisi täis bussis number 5 ebasündsalt paljastanud. Esialgsetel andmetel pole juhtumist teadlik ei politsei ega ka Tallinna transpordiamet, aga kui kellelgi on infot ebameeldivast intsidendi kohta, kirjutagu palun vihje@delfi.ee

https://twitter.com/karingoldin/status/880794836810465280

Pidulised otsivad staadionil paiku, kus vähegi tuule eest varju leida. Siiski ei paista, et ilge ilm pidu nurjata saaks, koju ei tundu keegi minevat, teatab Delfi lugeja kohapealt. Kel miskit silma jääb, saatku oma fotod või mõtted julgesti aadressile vihje@delfi.ee

Kõigile tänaõhtustele tulijatele meenutuseks: vihmavarjuga peole ei lasta, ja pealegi keeraks tuul selle nagunii kohe pahupidi. Võtke keebid kaasa!

Sellel pildil tulevad tantsupeo peaproovist Palamuse gümnaasiumi neljanda klassi õpilased. On hästi külm ja hästi märg, aga tujul pole viga, muljetasid nad. Vihmamärg staadion oli küll libe, aga keegi ei kukkunud ja proov läks üldjoontes hästi.

Ilmateenistuse teatel võivad pidulised täna arvestdada vihmahoogude ja tugeva tuulega, lausa noore tormiga, mis võib puhuda kuni 18 meetrit sekundis. Homme peaks ilm aga paranema, suure tõenäosusega saab laulupeorongkäigus marssida kuiva jalaga.

Looduse stiihia jääb tantsuetendusele selgesti alla, tehku vihm ja tuul mis tahes: https://www.instagram.com/p/BV92S5QDz0e/

Eluline tähelepanek otse sündmuskohalt: https://www.facebook.com/eafototiim/posts/1395786057171630:0&width=500

Väsinud ja märjad, lahkuvad tantsijad pärast peaproovi murult. Esimese etenduseni on jäänud pisut rohkem kui kaks tundi.

Tuul või mitte, tribüünidel on meeleolu igati hea. https://www.instagram.com/p/BV9n9K_FQYw/

Delfi fotograaf Prit Simson teatab staadionilt, et vihm polegi kõige hullem takistus tantsupeo teel, rohkem teevad muret võimsad tuuleiilid, mis aeg-ajalt staadionist üle pühivad, nii et õhus lendab kilekeepe. Kõvemate puhangute ajal lahkub tribüünidelt kümnete kaupa inimesi, tribüünid on üsna avatud, nii et varju pole eriti kuskilt otsida. Aga kui tuul vaibub, ronivad vaatajad riburada tagasi, meeleolu ei lange.

Esimesed piisad juba langevad, aga tantsijad peavad vapralt vastu.

Mustrid juba moodustuvad, õhtul näeme rohkem!

Videojupp otse peaproovist: tuul on kõva, aga meeleolu ülev. https://www.instagram.com/p/BV9phTdDBH3/

Peaproov käib täie hooga. Juba õhtul võime seda ilu kõik oma silmaga vaadata!

Algab viimane läbimäng enne suurt pidu.

Head isu! Kalevi staadionil valmistuvad tuhanded noored praegu poole tunni pärast algavaks viimaseks prooviks.

Muidugi rukkililled, muidugi pärgadeks! tööd on palju ja aega vähe, esimene etendus algab umbes viie tunni pärast. https://www.instagram.com/p/BV9dGn8AiuD/

Tallinna liikluskorralduses on üksjagu muudatusi, sellelt kaardilt saab selge ülevaate, kust teed kinni on. Põhjalikku lugu homsete ja ülehomsete liiklusmuudatuste kohta saab aga lugeda siit

Tallinna on peoks kogunenud ligi 40 000 noort, seega pole imestada, et Kalev staadioni poole suunduvad bussid on tantsijaid triiki täis. https://www.instagram.com/p/BV9B5dXDlgZ/

Keebid juba väljas! Pidu pole veel peale hakanudki, kui ilm juba vaikselt vussi hakkab keerama.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaikus-enne-tormi-tantsupeo-ajaks-kisub-ilm-toenaoliselt-vihmaseks-ja-tuuliseks?id=78734022

https://www.instagram.com/p/BV9QuYCl16J/Ivo Linna on tantsupeol tähtis tegelane, ta kehastab Koidu ja Hämariku musitendite ümber keerlevas etenduses Vanaisa. Pildil näeme teda koos Kanepi avatud noortekeskuse tantsulastega.

Mis täna toimuma hakkab? Esimene etendus on kell 19, enne seda käivad proovid ja läbimängud, täismahus noorte tantsupeo kava leiab siit.

Ilusat Noorte Laulu- ja tantsupeo nädalavahetuse algust! Lapsed on vihmakeebid juba kaasa haaranud, teevad proove laulväljakul ja Kalevi staadionil. Toome teieni siin otseblogis vahetuid muljeid nii proovidelt kui ka etenduselt. Me vaatame kõike mis toimub laval, kõike mis toimub peo telgitagustes ning loodame, et õnnestub piiluda ka inimeste südametesse.