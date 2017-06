TÄISMAHUS TANTSUPEO KAVA | Elava muusika saatel tantsivad noored saavad olema vägevad, kuid viimasel hetkel enam pileteid ei saa!

Käesolev nädal kulmineerub XII noorte laulu- ja tantsupeoga, mille jaoks on tulnud kokku ligi 40 000 noort. 30. juunist kuni 2. juulini käib kogu linnas tants ja laul, millele oodatakse kaasa elama kogu eesti rahvast!

Kokku on nädalavahetusel kolm tantsupeo etendust, mille piletid on kõik välja müüdud. Etendused keerlevad ümber Koidu ja Hämariku muistendi, milles on rõhku pandud põlvkondade vahelisele suhtlusele ning tarkuse edasipärandamisele. Ka aastaaegade vahetumine on etenduse keskmes.

Esimene pidu toimub reedel algusega kell 19, teine etendus algab laupäeval kell 13 ja kolmas etendus on sama päeva õhtul kell 19.

Kõik etendused leiavad aset Kalevi keskstaadionil ning ainsaks muutuseks reedese ja laupäevate etenduste vahel, on Ivo Linnaga üles astuvad solistid. Reedel laulavad Jennifer Marisse Cohen ja Jaagup Tuisk, laupäevastel etendustel aga Merit Männiste ja Hardo Adamson.

REPERTUAAR:

Algamine *

muusika ja sõnad Maian Kärmas

solist Ivo Linna

Noorte segarühmad: Jaanitulele

tantsu autor Ene Jakobson, lavastaja Helena-Mariana Reimann

muusika rahvalaul „Tulge tuld hoidma“, seade Tõnu Laikre, Meelika Hainsoo

solist Meelika Hainsoo

Tulge tulda hoidemaie

tantsu autorid Helena-Mariana Reimann, Ene Jakobson, lavastaja Helena-Mariana Reimann

muusika rahvaviis „Juurika Jaani labajalg“, seade Indrek Kalda

SUVINE PÖÖRIPÄEV *

muusika ja sõnad Maian Kärmas

solistid Ivo Linna ja Jennifer Marisse Cohen, Jaagup Tuisk või Merit Männiste, Hardo Adamson

1.-2. klassi segarühmad: On meie keskel suvi **

tantsu autor ja lavastaja Agne-Kurrikoff-Herman

muusika Arne Oit, seade Jaak Jürisson, orkestratsioon Kristjan Priks

sõnad Ellen Niit, Märt Hunt

Tita tots **/***

tantsu autor Agne-Kurrikoff-Herman

muusika ja seade Olav Ehala

sõnad Juhan Viiding

Neiduderühmad

Heinalised

tantsu autor Ave Anslan, lavastaja Ulla-Helin Mengel

muusika rahvaviis “Piimanaiste polka”

seade ja solist Ruslan Trochynskyi

Väikesed võimlejad – 1.-5. klass: Sügiseootus **/***

tantsu autorid ja lavastajad Kadri Jukk, Nele Varendi

muusika ja seade Rein Rannap

sõnad Ott Arder

SÜGISENE PÖÖRIPÄEV *

muusika ja sõnad Maian Kärmas

solistid Ivo Linna ja Jennifer Marisse Cohen, Jaagup Tuisk või Merit Männiste, Hardo Adamson

2.-3. klassi segarühmad: Kooliteel *

tantsu autor ja lavastaja Liina Eero

muusika Priit Pajusaar “Laul Leiutajateküla koolist”, seade Kristjan Priks

sõnad Leelo Tungal

Oravakesed ***

tantsu autor ja lavastaja Liina Eero

muusika Tõnu Sestverk “Kitsesarve lugu” Margus Veenre ja Tarmo Kivisilla improvisatsioon

seade Kristjan Priks

7.-9. klassi segarühmad: Pärglipolka **/***

tantsu autor ja lavastaja Maido Saar

muusika rahvaviis “Pirupolka”, seade Arno Tamm

Kadrid-Mardid *

tantsu autor ja lavastaja Maido Saar

muusika Arno Tamm

sõnad Aapo Ilves

solistid Eeva ja Villu Talsi

Võimlemisrühmade koondkava: Puhas lumi **/***

tantsu autor ja lavastaja Reine Kotkas

muusika Mari Kalkun, seade Lauri Lüdimois

sõnad Paul Haavaoks

solist Mari Kalkun

TALVINE PÖÖRIPÄEV *

muusika ja sõnad Maian Kärmas

solistid Ivo Linna ja Jennifer Marisse Cohen, Jaagup Tuisk või Merit Männiste, Hardo Adamson

5.-6. klassi segarühmad: Talitrallirein **

tantsu autor ja lavastaja Rauno Zubko

muusika Kristjan Priks “Kumõška”

Näljamihkel **/***

tantsu autor Elo Unt, lavastaja Rauno Zubko

muusika rahvalaul “Näljapeks” ja rahvaviis “Mihkli esimene polka”

seade Arno Tamm ja ansambel Paabel

sõnad rahvaluule, Arno Tamm, Liisi Tamm

Suured võimlejad 1 ja 2: Jäälillemäng **

tantsu autor ja lavastaja Kersti Kull

muusika Ardo Ran Varres

sõnad Anzori Barkalaja

solist Liisi Koikson

Neiduderühmad: Külmapõli

tantsu autor Maria Uppin, lavastaja Ulla Helin-Mengel

muusika rahvaviis “Orjalaul”

seade ja esitaja ansambel Rüüt

Noorte segarühmad: Tulitilgad *

tantsu autor ja lavastaja Helena-Mariana Reimann

muusika ja sõnad Maian Kärmas, seade Erki Pärnoja

solistid Lenna ja Ott Lepland

KEVADINE PÖÖRIPÄEV *

muusika ja sõnad Maian Kärmas

solistid Ivo Linna ja Jennifer Marisse Cohen, Jaagup Tuisk või Merit Männiste, Hardo Adamson

3.-4. klassi segarühmad: Ojake ***

tantsu autor Ene Jakobson ja lavastaja Kristiina Siig

muusika ja sõnad Jaan Tätte “Ojalaul”, seade Kristjan Priks

solist Eeva Talsi

Kevadrõõm **/***

tantsu autor ja lavastaja Kristiina Siig

muusika Astrid Lõbin “Kevade marss” ja rahvaviis “Raabiku”, seade Arno Tamm

sõnad Evi Salm “Kevade marss”

Noorte segarühmad: Suvetuules

tantsu autor Ene Jakobson, lavastaja Helena-Mariana Reimann

muusika Janno Vesik „Meremäe valss“

Neiduderühmad: Päikesetervitus

tantsu autor Evelyn Uisk, lavastaja Ulla Helin-Mengel

muusika rahvaviis “Veere, päike!”, seade Ott Kaasik, Ürjo Jaama, Triinu Taul, Toomas Torop, Kaarel Liiv, Kristjan Priks

solist Triinu Taul

Ühistantsud: Kullakera kandjad *

tantsu autorid ja lavastajad Margus Toomla, Karmen Ong

muusika ja sõnad Maian Kärmas

seade Maian Kärmas, Ahto Abner, Henno Kelp, Peeter Rebane, Eeva Talsi, Villu Talsi, Lauri Lüdimois, Kristjan Priks

solistid Lenna ja Ott Lepland

Oige ja vasemba

tantsu seade Ullo Toomi, lavastaja Margus Toomla

muusika rahvaviis “Oige ja vasemba”

esitaja Juhan Uppin eesti lõõtsal

*XII tantsupeoks loodud teos

** XII tantsupeoks loodud tants

*** XII tantsupeoks loodud seade

Esimese ja teise etenduse orienteeruvaks pikkuseks on üks tund ja 45 minutit, viimane etendus kestab aga ligikaudu kaks tundi.