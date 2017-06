SOOVITUSED: On aeg võtta kapist rahvariided! Kuidas hooldada ja kanda koos pidurõivastega pastlaid, sõlgi ja helmeid?

Selleks, et rahvariidekomplektid oleksid pidupäevadel ilusasti terviklikud on noorte laulu- ja tantsupeo kodulehel üles pandud hea õpetus, mida kindlasti tuleks järgida!

Eesti Rahva Muuseumi konservaator Karl Erik Hiiemaa ja kuraator Ellen Värv panid kokku nimekirja aksessuaaridest, mida kindlasti võib rahvariiete juurde sobitada.

Igapäevaselt kanti rahvariietega valgeid ja värvilisi klaas- või kivihelmeid, need pandi väikesele tüdrukule kaela juba siis kui too alles esimese hamba suhu sai. Pidupäevadel kanti aga helmeid ja hõbeehteid. Särgikaeluse kinnitasid nii mehed kui ka naised vitssõle või väikese preesiga. Rinnale seadsid naised ühe kahest - kuhiksõle või hoopis preesi, mis oli kas suurem või klaastahukatest silmadega.

Särgikaeluse kinnitamine Foto: Tiit Blaat

Vanade ehete kandmisel ja hooldamisel tasub olla ettevaatlik ja lähtuda vastavalt materialist. Kindlasti mitte kasutada tugevaid kodukeemia lahuseid, mis on mõeldud köögi või vannitoa pesemiseks - need võivad ehet kahjustada. Hooldusel saab abi ehte- ja juveelipoodidest, kus on müügil nii vastavaid vahendeid kui ka lappe ning saab ka abi koduste vahendite kasutamise kohta.

Näiteks metallisulamist ehete puhul piisab keevast veest ja nõudepesuvahendist, ning hiljem tuleb vaid vaadata et korralikult kuivaks saaks. Hõbedast ehteid saab samuti üsna kerge vaevaga pesta - aseta ehe fooliumiga kaetud anumasse ning vala üle kuuma veega. Eraldi anumas lisa liitrile veele supilusikatäis soola ja soodat ning aseta ehe lahusesse. Hiljem poleeri puuvillase lapiga.

Loe veel

Pastlad

Ka pastlad on paljude rahvarõivakomplektide lahutamatu osa ja erinevates Eesti otsades olid oma traditsioonid. "Valdavas osa Eesti mandrist, samuti Hiiumaal ja Kihnus kanti tömbi nina ja ninapealsete tippudega pastlad. Mulgi alal ja Ruhnu saarel kanti peamiselt terava ninaga ninapealsete tippudeta pastlaid. Saaremaal hakati väga varakult kandma kingi, seetõttu seal pastlaid rahvarõivaste juurde ei kanta," kirjutab laulu- ja tantsupeo koduleht. Spordijalatseid ja sandaale ei tohiks kohe kindlasti rahvariietega kanda.

Pastlate hooldamisel ja pesemisel peab olema aga ettevaatlik, kuna need on valmistatud pargitud loomanahast, mis märjaks saades kokku tõmbub. Seetõttu soovitavad laulu- ja tantsupeo kodulehel eksperdid neid esmalt kuivade meetodite ja niiskete lappidega püüda päästa. "Kui nii siiski pastlaid puhtaks ei saa, on mõistlik proovida märgasid puhastusmeetodeid ja kasutada poest saadavaid naha puhastamiseks mõeldud vahendeid," on asjatundjate soovitus.

Pastalde ja ka pättide sees soovitatakse kanda ka sisetaldu, mis kaitsevad sukki määrdumise, pastlaid higistamise ning jalgu väsimise eest!