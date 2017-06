SOOVITUSED | Laulu- ja tantsupeol on oodata sadu, aga vihmavarjuga sisse ei saa

Ilmateade tulevaks nädalaks lubab muutlikku ilma, mistõttu tuleks nii proovides olles kui ka külastades valmistuda nii vihmasajuks kui ka päikeseks.

Laulu- ja tantsupidulisi ootab ees pikk nädal, mistõttu tuleks neil arvestada vajaliku hulga riietega - eriti pidades silmas ettearvamatut Eesti suveilma. Laulu- ja tantsupeo kodulehel soovitab meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm kaasa pakkida mitu komplekti, et olemas oleks nii külmadele kui ka soojadele ilmadele sobilikke riideid.

Peakatted on päikeselise ilma korral kindlasti vaja kaasa võtta Foto: Arno Mikkor

"Üks täiskomplekt vahetusriided peaks olema kaasas ka proovides ja harjutusväljakutel käies. Siis on võimalik seal riideid vahetada ja ei pea vihma korral märgades riietes külmetama. Pükste, särkide ja kilejopede kõrval ei tohiks unustada ka varusokke," annab Velleramm proovideks nõu.

Lisaks võiks nii külastajad kui ka lauljad-tantsijad planeerida riietuse kihiliseks, nii saab soojema ilma korral kihte vähemaks võtta ja külmema ilmaga juurde panna. Päikselise ilma korral võiks käepärast olla ka mõni heledam peakate ning ka päikesekreem. Vihmase ilma jaoks võiks taskusse pista vihmakeebi.

Vihmakeepe võib samuti vaja minna Foto: Hendrik Osula

Ka laulupeo teabejuht Sten Weidebaum palub mõelda kaaskülastajate peale, ning kaasa võtta vihmakeebid: "Vihmavajrjud palume koju jätta ning võtta kaasa vihmakeebid. Ka laulu- ja tantsupeo sisekorra eeskiri ütleb, et suurte esmetega, mis varjavad teistel külalistel vaatevälja, siseneda ei saa. Vihmavarjud tõesti varjavad teistel külalistel vaadet ning seega tasub need koju jätta,”

Ka rohket veetarbimist soovitatakse laulu- ja tantsupeo meditsiinitoimkonna poolt. “Kanna vett alati endaga kaasas! Kalevi staadionil, lauluväljakul ning mõlema väljaku söögialadel on võimalused täiendada joogivee varusid,” ütles Velleramm.

Veevarusid saab täiendada pea igalpool Foto: Bianca Mikovitš

Ilmateade järgnevateks päevadeks:

Teisipäeval (27.06) on õhus hoovihma võimalus, ehkki sajuhooge lubatakse vähem . Oodatakse ka tugevat edela- ja läänetuult kiirusega kuni 18 m/s. Õhutemperatuur jääb päeval 15 ja 19 kraadi vahele.

Kolmapäeval (28.06) on saju võimalus veelgi väiksem, kuid mõned üksikud sajuhood pole välistatud. Soojuskraadid jäävad päeval vahemikku 17 ja 20°C.

Neljapäeval (29.06) on aga taas vihma võimalus suurem, aga õnneks on oodata ka õhumassi saabumist ning seega kerkib ka päeval temperatuur üle 20 kraadi.

Hea oleks kaasa võtta ka õla- või seljakott, kuhu varuriided sisse mahuksid ja mida oleks mugav harjutusväljakule või proovi kaasa võtta.

Oluline on teada, et nii tantsupeo harjutusväljakutel, Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul liiguvad peo ajal ringi esmaabiosutajad, kelle tunneb ära kollase vesti järgi, millel on kiri “esmaabi” / “first aid”. Samuti on kohal kiirabibrigaadid, kes on valmis vajadusel kiiresti reageerima.