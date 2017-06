SKEEMID | Laulu- ja tantsupidu paneb kinni tänavaid, keelab parkimist, piirab kiiruse 30 km/h ja muudab ühistranspordi liiklust

Homme algab XII noorte laulu- ja tantsupidu, mille tõttu on juba praegu ja eriti nädalavahetusel vaja arvestada ohtrate muudatustega Tallinna liikluses.

Raepress andis teada muudatustest, mis ootavad nii autoga kui ka ühistranspordiga liiklejaid ees homme algava noorte laulu- ja tantsupeo ajal. Muudatusi on nii liikluspiirangute näol kui ka ühistranspordi liikluses, samuti peab mitmel pool arvestama 30 km/h kiiruspiiranguga ja parkimiskeeluga. Ühtlasi läheb Tallinna ühistransport laupäevast üle suvisele sõiduplaanile.

Kõigil tänavatel ja teelõikudel, kus seoses laulu- ja tantsupeoga liikluskorraldus muutub, on üleval ajutised liiklusmärgid. Peo ajal on väljas neoonrohelistes vestides liiklusreguleerijad, kelle juhiste järgimine aitab liiklust sujuvana hoida.

Millised tänavad on kinni?

Tantsupeo ettevalmistamise läbiviimiseks suletakse liiklusele (välja arvatud ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) Juhkentali tänav homme, 30. juunil kella 13-st kuni 22-ni ja laupäeval kella 11-st kuni kella 22-ni. Staadioni, Püssirohu ja Võistluse tänav on suletud eile hommikust kuni laupäeval kella 23-ni. Narva maantee Pirita tee ja Turba tee vahelisel lõigul on liiklusele suletud pühapäeval kella 9.30-st kuni südaööni.

Ürituse korraldajal lubatakse laulupeo rongkäigu tarvis sulgeda liiklusele pühapäeval kella 8-st kuni orienteeruvalt kella 14-ni järgmised tänavad: Vabaduse väljak; Kaarli puiestee; Roosikrantsi tänav Kaarli puiesteest kuni Roosikrantsi 15 majani; Hariduse tänav; Tõnismäe tänav; Toompea tänav Kaarli puiestee ja Falgi tee vahel; Wismari tänav Toompea tänava ja Toompuiestee tänava vahel; Toompuiestee Wismari tänava ja Toompuiestee täana vahel; Luise tänav Toompuiestee ja Koidu tänava vahel; Koidu tänav Luise tänava ja Endla tänava vahel; Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel; Pärnu maantee Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava ristmiku ja Viru väljaku vahel.

Samuti lubatakse ürituse korraldajal pühapäeval kella 9.30-st kuni kella 14-ni sulgeda järgmised tänavad: Viru väljak; Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel; Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel; Vana-Pirita tee Pirita tee ja Lauluväljaku vahel; Estonia puiestee (välja arvatud ühistransport); Georg Otsa tänav; Gonsiori tänav Laikmaa tänava ja Pronksi tänava vahel (välja arvatud ühistransport); Laikmaa tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel; Maneeži tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel; Reimani tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel; Raua tänav Vesivärava tänava ja Gonsiori tänava vahel; Weizenbergi tänav; Narva maantee ja Raua tänava vahelised tänavad; Narva maantee ja Weizenbergi tänava vahelised tänavad.

Lisaks on juba muudetud ühesuunaliseks järgmised tänavad: Võistluse tänav suunaga Filtri teelt Püssirohu tänava poole ja Püssirohu tänav suunaga Võistluse tänavalt Juhkentali tänava poole, mis on ühesuunalised pühapäeval kella 23-ni; Joa tänav suunaga Kuristiku tänavalt Oru tänava poole, mis on ühesuunaline kuni pühapäeva südaööni. Falgi tee muudetakse aga kahesuunaliseks laupäeva õhtul kella 21-st kuni pühapäeval kella 13-ni.

Kõigil liiklejail palutakse hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite ja liikluse korraldajate nõudeid.

Peatumine ja parkimine ja kiiruspiirangud

XII noorte laulu- ja tantsupeo ajal on paljudel tänavatel kehtestatud suurimaks liikumiskiiruseks 30 km/h ja paljudel tänavatel on parkimine keelatud.

Sõita tohib kuni 30 km/h:



Juhkentali tänaval, Staadioni tänaval, Võistluse tänaval ja Püssirohu tänaval juba praegu kuni laupäeval kella 23-ni;

Narva maanteel Pirita tee ja J. Smuuli tee vahel ning Pirita teel Narva maantee ja „Eesti Näituste“ vahel reede hommikul kella 7-st kuni pühapäeval kella 24-ni;

Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel, Joa tänaval ja Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel homme hommikul kella 7-st kuni pühapäeva südaööni.

Keelatud on sõidukeid parkida (välja arvatud erilubadega):

Staadioni tänaval, Võistluse tänaval ja Püssirohu tänaval juba praegu kuni laupäeval kella 23-ni;

Joa tänaval Kuristiku tänava ja Oru tänava vahel juba praegu kuni pühapäeval kella 24-ni;

Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel, Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel, Oru hotelli ees olevas parklas (sh Pargi ja reisi parklas), Pirita tee äärses Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal Vana-Pirita tee ja Pirita tee 20 vahel, Vana-Pirita teel Pirita tee ja Pirita tee 20 vahel, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ning Narva maantee kesklinnast väljuval sõidusuunal Narva maantee 128 elamust kuni Turba tänavani alates homme hommikul kella 7-st kuni pühapäeva südaööni;

Tõnismäe tänaval, Hariduse tänaval, Wismari tänaval Toompuiestee ja Toompea tänava vahel ning Roosikrantsi tänaval Kaarli puiestee ja Roosikrantsi 15 elamu vahel laupäeva õhtul kella 21-st kuni pühapäeval kella 14-ni;

Juhkentali tänaval suunaga Odra tänava poole Püssirohu tänava ja Rimi kaupluse vahelisel lõigul juba praegu kuni laupäeval kella 23-ni.

Kuna parkimiskohti on nii laulu- kui ka tantsuväljaku ümbruses piiratud koguses, soovitavad parkimiskorraldajad pealtvaatajatel peole tulles jätta isiklik auto võimalikult kaugele. Laulu- ja tantsupeo ajal korraldab lauluväljaku ümbruses parkimist AS Ühisteenused, mis toob Kadrioru piirkonnas suurema parkimisalana välja Rohelise Aasa tänaval. Parkida saab ka teistel tänavatel, kus kehtivad tavapärased parkimiskorralduse reeglid ja jälgida tuleks ka tasulise parkimise piirkondi. Tasuta on parkimine kesklinna piirkonnas pühapäeviti.

Sõidukitel on keelatud peatuda Võistluse tänaval Püssirohu tänava ja Võistluse 23 elamu vahel ja Püssirohu tänaval vasakul teepoolel alates eile hommikust kuni laupäeval kella 23-ni.

Korraldajate erilubadega on sõidukite peatumine sõitjate väljumiseks või sisenemiseks lubatud Juhkentali tänava mõlemal sõidusuunal lõigul Staadioni tänav kuni Püssirohu tänav juba nüüd kuni laupäeval kella 23-ni ning Narva maantee mõlemal sõidusuunal lõigul Oru tänav kuni Kuristiku tänav ja Pirita tee kesklinnast väljuva sõidusuuna ühel sõidurajal lõigul Vana-Pirita tee kuni Pirita tee 20 hooneni homme kella 7-st kuni pühapäeval kella 24-ni.

Ühistransport rongkäigu ajal

XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu ajal on pühapäeval kella 8-st kuni umbes kella 14-ni linna ühistranspordis sellised muudatused:

Alates kella 8-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 13-ni):

suunatakse liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid mõlemal suunal ümbersõidule mööda Endla tänavat, Suur-Ameerika tänavat, Pärnu maanteed ja Estonia puiesteed, tehes täiendavad peatused Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel „Kosmos“ busside ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatustes.

Alates kella 8-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 14-ni):

lühendatakse trollibussiliinide nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni ja suunatakse liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni ja suunatakse trollibussid Balti jaama; suunatakse liini nr 40 bussid ümbersõidule mööda Paldiski maanteed (tagasisuunal Tehnika tänavat), Toompuiesteed, Rannamäe teed, Suur-Rannavärava tänavat (tagasisuunal Mere puiesteed, Põhja puiesteed, Suurtüki tänavat), Ahtri tänavat ja Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

ümbersõidule mööda Paldiski maanteed (tagasisuunal Tehnika tänavat), Toompuiesteed, Rannamäe teed, Suur-Rannavärava tänavat (tagasisuunal Mere puiesteed, Põhja puiesteed, Suurtüki tänavat), Ahtri tänavat ja Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval; suunatakse liinide nr 21 ja 21B bussid ümbersõidule mööda Toompuiesteed, (Balti jaama suunal Paldiski maanteed), Tehnika tänavat (Balti jaama suunal Luise tänavat, Suur-Ameerika tänavat) ja Endla tänavat, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

bussid ümbersõidule mööda Toompuiesteed, (Balti jaama suunal Paldiski maanteed), Tehnika tänavat (Balti jaama suunal Luise tänavat, Suur-Ameerika tänavat) ja Endla tänavat, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes; suunatakse liinide nr 41 ja 41B bussid ümbersõidule mööda Paldiski maanteed, Toompuiesteed, Balti jaam, Toompuiesteed, Tehnika tänavat ja Paldiski maanteed, tehes peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes.

Alates kella 8.30-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 14-ni):

lühendatakse bussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti Pirita teel Lauluväljaku peatuseni, tehes tagasipöörde pärast peatust paiknevas tagasipöörde kohas.

Alates kella 9-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 14-ni):

alates kella 9-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 14-ni) katkestatakse trammiliiklus kõikidel liinidel;

kõikidel liinidel; suunatakse liinide nr 3, 52 ja 73 bussid ümbersõidule mööda Ahtri tänavat, Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänavat ja Mere puiesteed, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

ümbersõidule mööda Ahtri tänavat, Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänavat ja Mere puiesteed, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval; suunatakse liini nr 5 bussid ümbersõidule Metsakooli suunal mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed, Gonsiori tänavat, Laagna teed, J. Smuuli teed, Narva maanteed, Kose teed, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses;

ümbersõidule Metsakooli suunal mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed, Gonsiori tänavat, Laagna teed, J. Smuuli teed, Narva maanteed, Kose teed, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses; suunatakse liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal mööda Kose teed, Vabaõhukooli teed, Rahvakooli teed, Kelluka teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Estonia puiesteed ja Pärnu maanteed, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses;

ümbersõidule Männiku suunal mööda Kose teed, Vabaõhukooli teed, Rahvakooli teed, Kelluka teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Estonia puiesteed ja Pärnu maanteed, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses; suunatakse liinide nr 18, 20 ja 36 bussid ümbersõidule mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia bussipeatuses, Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses;

ümbersõidule mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia bussipeatuses, Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses; suunatakse liini nr 15 bussid ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses;

ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses; suunatakse liinide nr 19 ja 51 bussid ümbersõidule mööda Liikuri tänavat, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

ümbersõidule mööda Liikuri tänavat, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat; suunatakse liinide nr 44 ja 35 bussid ümbersõidule mööda J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

ümbersõidule mööda J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat; suunatakse liinide nr 29 ja 60 bussid ümbersõidule mööda Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed ja Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

ümbersõidule mööda Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed ja Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat; suunatakse liinide nr 34A ja 38 bussid ümbersõidule mööda Pärnamäe teed, Kloostrimetsa teed, Lükati teed, Kose teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

ümbersõidule mööda Pärnamäe teed, Kloostrimetsa teed, Lükati teed, Kose teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat; suunatakse liini nr 2 bussid ümbersõidule mööda Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Tartu maanteed, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel;

ümbersõidule mööda Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Tartu maanteed, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel; pikendatakse liini nr 50 busside marsruuti kesklinna mööda Majaka tänavat, Lubja tänavat, Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat ning tagasisuunal mööda Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat, Tartu maanteed, Lasnamäe tänavat, Majaka tänavat, Peterburi teed, Majaka tänavat ja Majaka põiki, tehes peatused Majaka tänaval Majaka põik kesklinna suunal trammipeatuses, Sikupilli ja Majaka mõlemal suunal trammipeatustes, Tartu maanteel Bussijaam ja Keskturg mõlemal suunal bussipeatustes, Rävala puiesteel kesklinna suunal Tornimäe bussipeatuses, Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Alates kella 9-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (umbes kella 14-ni) on Viru väljakul paiknev busside terminal suletud.

Alates 1. juulist kehtivad ka suvised sõiduplaanid

Tallinna transpordiamet teatas, et alates laupäevast muutuvad seoses suvise töökorraldusega bussiliinide nr 4, 9, 11, 13, 46, 49, 53 ja 56 sõiduplaanid.

Sõiduplaanidega on võimalik tutvuda Tallinna transpordi kodulehel.