Pühapäevasel laulu- ja tantsupeo rongkäigul osaleb ligi 39 000 peolist

Pühapäeval toimuv XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” rongkäik algab kell 9.30 ning lõppeb orienteeruvalt kell 14. Viie kilomeetri pikkusel teekonnal sammub ühtekokku ligi 39 000 laulu- ja tantsupeolist ning rahvamuusikut.

Korraldajad paluvad pealtvaatajatel jätta rongkäigule piisavalt ruumi liikumiseks ja järgida teekonnal rongkäigu korraldusmeeskonna juhiseid, teatas laulu- ja tantsupeo korraldaja.

“Kuna huvi rongkäigu vastu on alati suur, siis on pealtvaatajatel kõige parem rongkäiku nautida ühtlaselt kogu teekonna peale jaotudes. Eduka kulgemise tagab kuldreegel: rongkäik liigub sõiduteel ja pealtvaatajad on kõnniteedel,” selgitas rongkäigu korraldusjuht Jaanus Väljamäe.

XII noortepeo rongkäik koosneb 15 maakonna, kolme linna ja rongkäigu pea allkolonnist. Kogunemisala on Vabaduse väljakul, Kaarli puiesteel ja nendega külgnevatel tänavatel. Rongkäigu maakondlikud kolonnid liiguvad tähestikulises järjekorras, alustades Hiiumaast. Rongkäigu lõpus on Harjumaa ja Tallinn. Pidulised kõnnivad marsruudil Vabaduse väljak — Pärnu mnt — Narva mnt — Pirita tee — lauluväljak.

Pealtvaatajad võiksid kasutada lauluväljakule sisenemiseks Oru ja Lasnamäe väravaid, sest Mere värav on rongkäigu sisenemise koht ja pealtvaatajate sisenemine sealtkaudu on keerulisem.

“Tuletame meelde, et väravast vihmavarjuga laulu- ja tantsupeole ei pääse — palume halva ilma korral peole kaasa võtta vihmakeebid,” lisati teates.

Loe veel

Rongkäigu ajal on oluliselt piiratud liiklus kesklinnas ja Pirita teel. Seetõttu tasuks autojuhtidel jälgida ajutist liikluskorraldust ning valida alternatiivseid teid.

Kella 8st kuni orienteeruvalt 14ni toimuvad rongkäigu päeval linna ühistranspordis mitmed muudatused. Terve hulk tavapäraseid liine on lühendatud, suunatud ümbersõidule või trammiliikluse näitel sootuks ajutiselt katkestatud. Suletud on ka Viru väljakul paiknev busside terminal.

Ümbersõitudel tehakse peatused ümbersõidumarsruutidele jäävates ühistranspordipeatustes. Täpsemat loe ühistranspordi liikumismuudatustest siit.