POLE ESIMENE KORD | Ivo Linna: oli väga õige otsus II kontsert ära jätta

Tänavune ilm lauljaid ja tantsijaid ei soosi - tugevad tuuleiilid ning hoovihmapahmakad on igatpidi nuhtluseks. Tegemist pole aga esimese korraga, kui halva ilma tõttu on laulu- ja tantsupidude kavades muudatusi tehtud.

Viimati jäeti tantsupeo etendus ära 2004. aastal, kui peonädalat segas tugev vihm, mis muutus eriti hulluks laupäeval. Hoolimata tantsijate entusiasmist otsustati tol päeval II laulupeo kontsert ära jätta. Staadion poleks tantsijaid kannatanud, kuna vesi oli tollal pea põlvini ning esinemine võimatu.

Lisaks otsustati ära jätta noorte laulu- ja tantsupeo rongkäik, kuid vanameister Eri Klas kutsus siiski lauljaid ja tantsijaid laulupeotuld lauluväljakule saatma. Vaatamata sajule tuli kohale tuhandeid inimesi ning mitteametlikus vormis toimus rongkäik siiski. Laulupeo kontserti vihmasadu ei seganud, kuna õhtuse kontserdi ajaks oli ilm paranenud ning peosündmused toimusid planeeritult.

1960. aasta XV üldlaulupidu Foto: Teatri ja muusikamuuseum

Enne 2004. aasta noorte laulu- ja tantsupidu tühistati teadaolevalt vaid üks, 1960. aastal toimunud XV laulupeo I kontsert. Tantsupidu siis ära ei jäetud ning tantsijad tegid proove ja esinesid lausvihmas. Ka järgmistel kontsertitel esineti märgade rahvariietega ning koolimajades olid üleval pikad pesunöörid.

Loe veel

Laulupeole aga said tugevad vihmahood saatuslikuks. Rongkäik lauluväljakule toimus, kuid kontsert jäeti ära ning selle asemel lisati paljud ainult esimesel päeval kõlama pidanud lood II kontserti kavasse. Pidu venis seega kaheksa tundi pikaks ja lisaks sai lauldud veel ka neid lugusid, mis kavast maha tõmmati - nende seas ka "Mu isamaa on minu arm". 1960. aasta laulupeol osales ka 11. aastane Ivo Linna, kes tänavusel tantsupeol on peategelase, Vanaisa rollis.

Ivo Linna tantsupeo I etendusel Foto: Karli Saul

"Ma mäletan hästi seda, kuidas me ligemärjadena marssisime ja tilkusime. Lauluväljakule jõudes viidi meid istuma vastehitatud laulukaare alla ruumidesse. Seda ma aga ei mäletanudki, et kontsert ära jäi. Eks ma vaatasin eile ka proovides ja lapsed ei pane selliseid asju tähele. Nagu vanasõna ütleb, et hane selga vesi. Lõbu ja lust ikka koos," meenutab Linna.

II etenduse ärajäämist XII tantsupeol toetab Ivo täielikult: "Väga õige otsus tehti - meie looduse vastu ei saa! Milleks seda pidada, kui pooled lapsed jäävad haigeks. Parem on keskenduda õhtusele etendusele ja kõik energia sinna suunata. Läbi ja valude ja vaevade pole mõtet seda pidu mõtet vedada," on Linna veendunud.