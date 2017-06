Laulupeoliste rongkäigu ajal trammid ei sõida

Tallinna transpordiamet tuletab kõigile peolistele meelde, et seoses pühapäeval 2. juulil toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo osaliste piduliku rongkäiguga suletakse alates kella 9-st hommikul trammiliiklus.

2. juuli hommikul väljub viimane tramm Tondilt Kadriorgu kell 8.24, Kadriorust Tondile kell 8.44, Tondilt Suur-Paalasse kell 7.54 ja Suur-Paalast Tondile kell 8.37.

Trammiliiklus alustab pärast laulupeoliste rongkäigu lõppu, orienteeruvalt kella kahe paiku pärastlõunal.

Seoses XII noorte laulu- ja tantsupeo ajal on paljudel tänavatel kehtestatud suurimaks liikumiskiiruseks 30 km/h ja paljudel tänavatel on parkimine keelatud ja paljudel tänavatel on kiiruse piirang 30 km/h.