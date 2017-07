Laulupeole on ostetud üle 30 000 pileti

XII noorte laulupeo pingisektoris oli tänahommikuse seisuga saadaval ligikaudu 800 piletit, üldalale on pileteid piisavalt. Lauluväljaku üldalale ja pingisektorisse on kokku omaniku leidnud üle 30 000 pileti.

Laulupeole saab pileteid osta nii lauluväljaku väravast kui ka Piletilevi müügipunktidest. Internetist ostetud piletite puhul tuleks veenduda, et kaasa on võetud ikka piletid, mitte arve. Piletid on äratuntavad triipkoodi järgi. Kuna rahvarohketes paikades võib olla internetile ligipääs raskendatud, tasub oma piletid välja printida või salvestada nutiseadmesse.

XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskond tuletab peo eel meelde, et pealtvaatajate heaolu silmas pidades ei pääse peo ajal nii tantsu- kui ka lauluväljakule vihmavarjudega. Koju tasuks jätta ka muud esemed, mis võivad häirida või ohustada teisi peolisi, näiteks klaastaara ja lemmikloomad.

Kontsert algab kell 14.