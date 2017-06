Kuhu minna ja mida teha, kui keegi või miski laulu- ja tantsupeol ära kaob?

Korrakaitsjad postitavad fotosid nendeni jõudnud väärtuslikest esemetest Põhja prefektuuri Facebooki ürituse „Kaotatud ja leitud asjad /// Laulu- ja Tantsupidu 2017“ alla. Pildi alla lisatakse, kuhu saab asjale järele tulla – kas Kalevi staadionile, lauluväljakule või hiljem juba jaoskonda.

Kui oled laulu- või tantsupeo alal väärtusliku asja või dokumendi kaotanud, siis vajuta „osalen“ ja saad pidevalt infot esemetest, mis jõuavad politseini. Selleks, et saada tagasi esemeid, mille kohta on lehel infot avaldatud, pöördu Kalevi staadioni või lauluväljaku juures asuvasse politseipunkti.

„On tavaline, et suurüritustel lähevad asjad kaduma. Selleks, et meile toodud esemed taas omaniku leiaks, lõime Põhja prefektuuri Facebooki lehele ürituse, kus avaldame pilte meieni jõudnud esemetest. Kui oled laulu- või tantsupeol midagi kaotanud, siis märgi ennast leheküljel osalejaks ja telli kõik teavitused. Nähes voos endale kuuluvat nutitelefoni või rahakotti, siis tuleb tulla politseipunkti,“ ütles Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit.

Saarniit soovitab peost osavõtjatel kohale tulla vaid hädavajalike asjadega. „Väravas tuleb arvestada ajakuluga, mis kulub pagasi kontrollimisele. Liigne vara, mida tegelikult peol tarvis ei ole, tasub jätta koju. Koti peab enne peole tulekut läbi vaatama ja veenduma, et seal ei oleks midagi sellist, millest tuleb väravas loobuda – olgu selleks vihmavari, klaastaara või suveniiriks ostetud mõõk. Keelatud on ka lemmikloomad,“ rääkis politseinik.

Kalevi staadionil saab leitud asjad tuua politseipunkti, mis asub harjutusväljaku ääres. Asju saab tuua reede hommikust laupäeva hilisõhtuni.

Lauluväljakul Oru väravate juures saab asju politseinikele üle anda reede hommikust pühapäeva hilisõhtuni. Samas paigas saavad omanikud neile kuuluvad asjad ka kätte.

Politsei palub, et laulu- ja tantsupeo alalt leitud väärtuslikud esemed, nagu telefonid, rahakotid, dokumendid käekotid jmt, toodaks politseinike kätte, vähem väärtuslikud asjad, nagu riideesemed, viidaks aga laulu- ja tantsupeo infotelki.

Sama lahendust kasutati ka mullusel Weekend festivalil Pärnus ja peolised said leitud asjade kohta kiiresti infot läbi Lääne prefektuuri Facebooki lehe.

Kadunud lapsed

Lastel palutakse panna kotti või riiete külge silt, kuhu on kirjutatud lapse nimi ja vastutava isiku telefoninumber. Lastele tuleb ka õpetada, et hädaolukorras, näiteks kui laps on eksinud või õnnetusse sattunud, tuleb esimesel võimalusel pöörduda turvatöötaja, politseiniku või mõne korraldaja poole. Oma rühma või pere kaotanud lapsed võtab politsei peo ajal enda hoolde.

Kõige kiirema abi ja nõu saab infotelgist. Politsei infotelefon kell 8-19 on 612 3000, muul ajal tuleb helistada hädaabinumbril 112.