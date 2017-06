KOOMIKS | Viis asja, mida iga laulu- ja tantsupeole minev laps teab unepealt!

Kõik need lapsed, kes laulu- ja tantsupeole lähevad, teavad, et suurele pidupäevale eelneb pikk proovide aeg. Et laulud-tantsud selgeks saaks, tuleb kõvasti vaeva näha! Noor graafik Helena Pass joonistas pisikese Matu näitel välja viis uskumatult suurt katsumust, mida iga väike laps, kes peab varahommikul kooriproovi minema, teab superhästi. Kas tunned ennast ära?

1) Sa pead ärkama 1. Sa pead ärkama Foto: Helena Pass

2) Jah, sa pead PÄRISELT ka ärkama

2. Sa pead siiski ärkama Foto: Helena Pass

3) Sa pead panema riidesse. Ja see ei ole lihtne! 3. Sa pead riidesse panema Foto: Helena Pass

4) Sa pead kohale jõudma

4. Sa pead kohale jõudma Foto: Helena Pass

5) Oo, enam ei pea midagi! Nüüd juba võib rõõmsalt koos teiste lastega laula ja kõik hea!

5. Oo, enam ei pea midagi, nüüd juba võib laulda ja kõik on hea! Foto: Helena Pass Matuga kohtud Laulu- ja tantsupeo eel veel. Uued seiklused juba uuel nädalal!