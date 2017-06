KODU, KOSMOS JA LENIN: Millest võib laulda? Laulupidude teemad on läbi aastate olnud väga erinevad

Noorte laulu- ja tantsupidudel on kombeks repertuaari sisu siduda mõne läbiva teemaga. Nii "Aja puudutus" kui ka "Ilmapuu" olid oma sõnumiga, sel aastal oleme veel suuremad patrioodid kui muidu teemaga "Mina jään". Oma kodulehel kirjutavad laulu- ja tantsupeo korraldajad teemadest mis varem on pidusid kandnud.

Eestlastele omaselt oleme läbi aastate laulnud metsast ja merest, ööst ja päevast, ning kõigest mis sinna vahele jääb. Statistika selle kohta, millest kõige rohkem lauldud on, ei eksisteeri mistõttu võtsid laulupeo korraldajad kätte, et veidi vaadata tagasi ja mõned põnevamad teemad välja valida.

Laulupidu Foto: Lembit Michelson/ETA foto

Sõna "mure" pole mitte ühtegi korda figureerinud üheski laulupidude kavas olnud laulu pealkirjas. Samas kui sõne "rõõm" kohtame aga õnneks üsna tihedalt, "jättes murele õige vähe ruumi". Vast ilmselgelt kõigile on meie hümni pealkirjas see täitsa olemas, ning igal aastal alates 1990. aastast on "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" olnud ka laulupeo kavas. Varem oli veel 1977. aastal segakooride kavas Uno Naissoo ja Leelo Tungla "Rõõm laulust", 1982. aastal oli rõõmu rohkem orkestrite reperuaaris Ridbecki "Rõõm rütmis" näol. Ka 2011. aasta noorte laulupeol oli neidudekooril "Ilusa rõõmu laul", mis veelgi häid emotsioone lisas.

XIII üldlaulupidu: Nõukogude Eesti 1950. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu Foto: Teatri ja muusikamuuseum

Noorte laulu- ja tantsupidude teemade seas on tihti läbivateks märksõnadeks loodus, kodu, pere ja kool. Kuid nõukogude okupatsiooni ajal ei pääsenud keegi ka ideoloogilistest lauludest. Tänapäeval laulda ülistavaid laule Jüri Ratasest või Kersti Kaljulaidist, Euroopa Liidust ja NATOst, oleks ehk sama võõristav kui tol ajal laulda Leninist-Stalinist, revolutsioonist ja rahust. See ei tähenda aga, et sobivamaid laule kavades ei olnud. 1967. aasta laulupeol lauldi näiteks Ellen Niidu luuletuse ja Raimond Lätte viisiga laulu "Me vahvad kosmonaudid oleme".

Ka muusika tähtsusest on läbi aastate korduvalt lõõritatud - lauldakse sellest, kellele pühendada kaunimad laulud, laulikuna kasvamisest ja ka sellest, kuidas ja millest laulda.

