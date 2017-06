FOTOD | Tartu tantsulapsed Kätrin ja Maarja jõudsid Tallinnasse: "Nädal tuleb vägev!"

Tänasest hakkavad pihta tantsupeo proovid, et koos harjutada juba pikalt õpitud tantse ning selgeks saada ka mustrite kulgemine! Kokku majutatakse laulu- ja tantsupeo ajal Tallinna ja Harjumaa koolides 19 000 last.

Uniste nägudega Tartumaa lapsed saabivad üksteise järel bussidega koolimaja juurde, enamustel kohvrid suuremad kui nad ise. Tantsijatel tuleb pealinnas veeta veidi alla nädala - täna algavad proovid ning laupäeva õhtul lõpeb Kalevi staadionil viimane tantsupeo etendus.

Ees on ootamas tunnid ning tunnid proove ning tantsimist, kuid laste entusiasmi see ei morjenda mitte üks raas. Tartu Veeriku koolist tantsupeole tulnud Kätrin ja Maarja pole küll tantsupeol varem käinud, kuid on kindlad, et nädal tuleb vägev. Maarja on kaheksa aastat vana ning ka Kätrin ütles vanuseks alguses kaheksa, kuid siis mõtles veidi ja parandas end: "Tegelikult olen poole seitsmene, varsti saan kaheksa."

Maarja oma suurte kottidega Foto: Helena Pass

"Kõige parem asi kogu selle tantsupeo juures on see, et ma saan olla nädal aega oma väikesest vennast puhata" on Maarja elevil, mille peale Kätrin ohkab: "Minu vanem vend ja vanaema tulid tantsupeole kaasa." Koolis magamist ning pikki proove tüdrukud ei karda ning on täis motivatsiooni tegutseda.

Kaasa võtsid lapsed kõike alates õhkmadratsitest, et küljealust veidi pehmendada kuni riidenagideni välja. Iseenesestki mõistetavalt olid näpus ka rahvariided ning tantsukostüümid.

Vaata galeriid!