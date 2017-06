FOTOD | Täna alustas Tallinnas proovidega ligi 8500 tantsijat ja võimlejat!

Täna algasid tantsijate esimesed proovid pärast pealinna kogunemist. Esimestel päevadel tehakse liigiti tööd harjutusstaadionitel ning seejärel toimuvad ühisproovid Kalevi staadionil.

Pae tänava staadionil on osa lapsi platsil ja harjutavad, teised aga istuvad ja puhkavad. Staadionil toimuval hoiab silma peal vägesid juhatav naine, kes jagab tornist läbi mikrofoni juhiseid. Lapsed on energiat ja entusiasmi täis, olgugi et enamus neist täna juba pika reisi on selja taha jätnud. Veel ei olnud näha ka väsinud nägusid ega villidest tingitud valulikke grimass.

Kokku tegid üle Tallinna kokku üheksal väljakul proove 585 tantsu- ja võimlemisrühma, mis on ligikaudu 8500 tantsijat.

