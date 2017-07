FOTOD | Tallinna välismaised sõbrad saabusid XII noorte laulu- ja tantsupeole

Täna võttis Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo raekojas vastu pealinna sõpruslinnade delegatsioone ja nende riikide suursaadikuid, kust delegatsioonid pärit on. Sõpruslinnade esindajad külastavad XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“.

Kalev Kallo ütles teretulemast sõpruslinnade delegatsioonidele, kes on saabunud Tallinna, et osa võtta Eesti noorte ja kogu rahva unikaalsest peost.

„Ligi 37 000 noort lauljat, tantsijat, pillimeest Eestimaa erinevatest paikadest panevad selga rahvariided ja kogunevad Tallinna tantsumurule ja laulukaare alla, et jutustada oma põlvkonna lugu“, sõnas Kallo.

„Tänavuse peo tunnuslause on „Mina jään“. Selle peo peategelased on sündinud vabas Eestis ja maailm on nende ees lahti. Täna otsime vastust küsimusele, milline on noore põlvkonna side vanema põlvkonnaga, side oma riigiga. Kas see riik on talle tähtis või otsib ta kodu kuskil mujal? Ja kui see nii ongi - mis jääb noori siis siduma Eestiga? „Mina jään!“ annab lootust! See on lubadus jääda truuks oma juurtele, ükskõik kuhu elutee maailmas ka viib“, ütles volikogu esimees. „Suur pidu on alati hea põhjus sõpru külla kutsuda. Mul on hea meel, et meie noorte peost on tulnud osa saama nii palju sõpru alates kõige lähematest naabritest kuni kauge Hiinani, lõpetas Kallo sõnavõtu.

Raekotta kogunesid Chengdu, Hangzhou, Helsingi, Kieli, Kotka, Peterburi, Riia, Vilniuse ja Viini delegatsioonid, kokku külalisi 7 riigist.

Kõigi delegatsioonide juhid tegid sissekande külaliste raamatusse.

Täna nauditI õhtust tantsupidu ja homme laulupidu.