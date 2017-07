FOTOD | Laulupeo rongkäik piirab oluliselt Tallinna liikluskorraldust

Täna hommikul on laulupeo rongkäigu tõttu Tallinna kesklinnas ja Pirita teel liiklus suletud orienteeruvalt ajavahemikul kella 8-15. Samuti sulgetakse liiklus laulupeo lõppedes seniks, kuni suurem rahvamass on lauluväljakult ja selle ümbrusest lahkunud.

Vabaduse väljakult algaval rongkäigul osaleb ligi 40 000 peolist. Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul on rongkäigu tõttu suletud kaks põhilist teed, mis viivad Vabaduse väljakult Tallinna Lauluväljakule.

"Sõidukitele on suletud Pärnu maantee, Narva maantee ja Pirita tee ning Estonia puiestee, Gonsiori, Raua ja Weizenbergi tänavad. Rongkäigu lõppedes teed avatakse ning sulgetakse uuesti laulupeo lõppedes, mil rahvas hakkab liikuma kesklinna poole. Sõidukijuhtidel tuleb arvestada sellega, et kellaajad on orienteeruvad ning võivad nihkuda hilisemaks," selgitas politseimajor.

Sadamasse suunduvad ja sadamast tulevad sõidukid pääsevad terminalidesse Põhja-Tallinna kaudu. Teelõik, mis jääb Narva maantee ja Pirita tee ristmikust J. Smuuli teeni, on suletud terve päev. Ühistransport on rongkäigu ajal ning laulupeo lõppedes ümber suunatud.

Politsei palub kõikidel autojuhtidel jälgida ajutist liikluskorraldust ning valida alternatiivseid teid või kasutada ühistransporti. "Laulupeole minnes ja tulles soovitame ummikute ning sellega kaasneva ajakulu vältimiseks kasutada ühistransporti, liigelda jalgsi või tulla jalgrattaga. Valvega rattaparklad asuvad Merevärava, Lasnamäe ja Oru värava parklates," rääkis Saarniit. Samuti kutsub ta juhte üles olema ettevaatlikud. "Tänavatel on palju lapsi ja noori, kes ei pruugi olla harjunud nii intensiivse liiklusega, mistõttu peavad teised liiklejad olema eriti valvsad ja tähelepanelikud."

"Jalakäijate ohutuse tagamiseks on laulupeo lõppedes liiklus sõidukitele suletud Pirita teelt kesklinnani seniks, kuni suurem rahvamass on lauluväljakult lahkunud ning turvaliselt kesklinna jõudnud," lisas Saarniit. Sel ajal ei sõida Pirita teel ka ühistransport.