FOTOD ja VIDEO | Tantsu- ja laululapsed saavad söönuks lennukikütuse ning tublide naiste abiga

Täna alustasid XII noorte laulu- ja tantsupeo toitlustamisega Naiskodukaitse vabatahtlikud, kes ligi 40 000 lapse kõhtu kuni pühapäevani täidavad.

Vägesid juhib telgis juba pika töökogemusega Elle Vinni, kes Kaitseliitu kuulub juba aastast 1995, kuid toitlustamisega hakkas rohkem tegelema 2000. aastal kui algasid ka Naiskodukaitse välikokakursused. "Käisime Rootsis õppimas, kuidas asi käib ning õpitu rakendasime ka meil," oskab Vinni rääkida naiskodukaitse toitlustusoskuste arendamisest.

Naiskodukaitse vabatahtlikud Foto: Helena Pass

Kõik veidi üle saja naise, kes kuue päeva jooksul noorte laulu- ja tantsupeol toitlustamisega tegelevad, on vabatahtlikud ning ttötavad missioonitundest. Suur osa neist on lihtsalt suure südamega naised, kes on läbinud välikokakursuse. Seal õpivad nad suppide, pudrude ja pajaroogade valmistamise kõrval õues tegema ka kooke, katma korraliku suupistelaua ning soomlastelt õpiti isegi sõõrikuid tegema. Kõik see aitab naiskodukaitsjatel valmistada häid toite väljaspool koduköögi mugavusi ning ka enneolematult suurtes kogustes.

Laulu-ja tantsupeo supiköök Foto: Helena Pass

Nõukogude ajal kasutati toidu valmistamiseks tavaliseid potte ja katlaid, ning veel hiljuti olid kasutuses aurukatlad. Nüüd aga on Naiskodukaitse käsutuses peened masinad - üheskoos on kolm 150 liitrist katelt ning pann koos praeahjuga. Laulu- ja tantsupeo laste kiireks toitmiseks on Kalevi staadioni toidutelgi jaoks kaasa võetud kaks sellist kaadervärki. Kuigi naiskodukaitsjad on juba ammusest ajast laulupeo toitlustamises kaasa löönud, on tehnika areng nende elu palju lihtsamaks teinud.

Loe veel

Põleti Foto: Helena Pass

Supp soojeneb neis katlais põleti abil, mille näol on tegemist ülivõimsa gaasipliidi-põhimõttel töötava soojusallikaga, mis kasutab põlemiseks õhku ja lennukikütust. Ühe katlatäie supi valmistamine võtab sellises katlas keskmiselt poolteist tundi. "See on jah, selline vägev asi," nendib Vinni köögis ringkäiku tehes. Ühelgi teisel toitlustajal Eestis sellise võimsuse ja mastaabiga masinaid ei leidu.

Elle Vinni ja Mariana Maasik Foto: Helena Pass

Suurima raskusena toovad Elle Vinni ning naiskodukaitse instruktor Mariana Maasik lühikese ettevalmistusaja. Täna valmistati lõunaks 9900 portsu - lõunaks tuli laiali saata ka teiste tantsijate supp, kuna Kalevi staadionile kõik sööma tulla ei saa. Kogu toiduvalmistamise protsess peab seega käima nagu kellavärk ning eksimusi endale ei saada lubada.

Vaata galeriist!