FAKTE NOORTEPEOST: Kõige rohkem osaleb peol Rasmuseid ja Laurasid

Tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol osaleb ligikaudu 37 000 noort üle Eesti ja ka välismaalt ning laulupeo kodulehel tuuakse välja nende kohta kõige ägedamaid fakte.

XII noorte laulu- ja tantsupeol laulab, tantsib või mängib pilli kokku üle 20 000 tüdruku ja ligi 10 000 poissi. Tüdrukute seas on kõige rohkem Laurasid, keda on lausa 346 ja palju on ka Sandraid ning Mariasid. Poiste puhul on aga kõige populaarsem nimi Rasmus, kuid sagedasti kohtab ka Martineid ja Markuseid. Viimaste aastate populaarseimate lastenimede kohta loe rohkem SIIT.

Osalejate keskmiseks vanuseks on 14,3 aastat, aga kõige rohkem on osalejate seas üheksa- ja kümneaastaseid lapsi, keda on mõlemaid veidi alla nelja tuhande, kokku moodustades ligikaudu veerandi osalejatest.

Oma sünnipäeva tähistavad laulu- ja tantsupeonädalal 337 peolist!

Kõige rohkem tuleb osalejaid Tallinnast (8484 last) ning Harjumaalt (3719 last), kust on kokku tulemas 12 203 osalejat, moodustades üle kolmandiku peolistest.

Järgnevad Tartu linn, kust on kokku tulemas 3495 noort, ning Viljandi maakond 1394 peolisega. Kõige pisema delegatsiooni saadab Hiiu maakond 189 noorega. Koolidest on kõige rohkem lapsi Miina Härmast, keda esindab 313 osalejat.

Viljandimaa Laulu- ja tantsupeo rongkäigus Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Kokku osalebki laulu- ja tantsupeol 37 000 peolist, kellest 19 000 on majutatud Tallinna ja Harjumaa 45 koolimajas.

Peoliste tühja kõhu täitmiseks jagatakse kolmel päeval välja ligi 135 000 portsu laulupeo suppi, mida on kokku 20 tonni ehk umbes üks rekatäis. Jäätist süüakse kokku ära umbes 60 000, kohukesi 50 000 tükki.

Samuti on see laulu- ja tantsupidu eriline, kuna paljud omavalitsused marsivad rongkäigul viimast korda oma sümboolika ning nime all!