ETV+ edastas televaatajatele laulu- ja tantsupeo rongkäigu asemel hoopis multikaid ning sarju

Venekeelsele vaatajaskonnale suunatud ETV+ näitas põhikanalil XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu ajal hoopis multifilme ning muid sarju. Rongkäiku edastati Facebookis ning portaalis.

Möödunud pühapäeval edastas ETV laulu- ja tantsupeo rongkäiku. Otseülekanne algas kell 9.20 ning see kestis kuni kella 14ni, mil anti eetrijärg üle laulupeole.

Venekeelne ETV+ näitas samal ajal aga multifilme ning sarju, kell 14 lülituti laulupeo lainele. Miks otsustas ETV+ oma põhikanalil jätta näitamata laulu- ja tantsupeo rongkäigu otseülekandes, kuigi auditooriumit oleks justkui olnud: rongkäigus osales arvestatav hulk noori Ida-Virumaalt, samuti näiteks Lasnamäelt ning Maardust.

ETV+ peatoimetaja Darja Saar ütles Delfile antud kommentaaris, et ETV+ näitas rongkäiku Ida-Virumaa noorte osavõtuga monteeritud kujul noorte laulupeo ülekande raames pühapäeval kell 14.00 kuni 14.50 ning 17.35 kuni 20.00 ja 20.10 kuni 20.50. Otseülekannet said vaatajad jälgida lisaks eetrile ka portaalis www.etvpluss.ee ja ETV+ Facebooki lehel.

Uudistesaade "Letnee VREMJA" tegi 3. juulil rongkäigul reportaaži, mille põhifookuses olid vene noored. Samas näidati ka eraldi reportaaži 3. juulil Ida-Virumaa noorte osavõtu kohta noorte laulu- ja tantsupeol. "Vene teleauditooriumi jaoks oli see esmakordne kogemus ning hea meelega saame tõdeda, et mõlema päeva ülekanded eetris, internetis ja Facebookis osutusid väga meenukaks. Piisava ressursi korral on ETV+ plaanides teha juubelilaulupeolt veel pikemad ülekanded," sõnas Darja Saar.

