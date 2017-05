ESIMEST KORDA LAULUPEOL: Ega ma hommikul ei viitsi ärgata, aga meil on kooris kõik pullimehed!

Juuli alguses toimuv noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" on kohe-kohe tulemas ning paljude laste ja noorte raske töö saab tasutud. Istusime Gustav Adolfi gümnaasiumi poistekoori poiste Mardi ja Steniga maha, et teada saada, mida nemad laulupeost ootavad!

Kooriproov algab esmaspäeva hommikul kell kaheksa, kui neljandal korrusel asuvasse muusikaklassi kogunevad ligi 40 uniste nägudega 1.-4. klassi poissi. Varajane algus aga poiste lauluisu see ära ei võta.

"Kui mul tuju on, siis ikka tulen. Tavaliselt ma peangi tulema, sest mul muud üle ei jää," tõdes Mart, mille peale Sten lisas, et "vahepeal hommikul lihtsalt ei viitsi, aga siis ikkagi mõtlen, et laulukooris on nii põnev ja ma ikkagi tulen". Kuigi alguses on poistel raske üleval püsida, aitab energiline õpetaja Ly hääled soojaks laulda ja siis saab alles näha kui palju energiat neis leidub.

Koos laulmine on aidanud leida sõpru ka väljaspoolt klassiruumi. Poiste arvates aitab sõprussidemetele kaasa ka see, kui koos lauldes kõik hästi välja tuleb. Tuleb välja, et kooris on kokku saanud pullimehed, mistõttu saab tihti proovis nalja. Selle mainimise peale löövad Stenil silmad särama. Eriti meeldisid posistele just need lood, milles sai rokkida ja vabalt võtta. Mõlemad poisid tahavad pärast laulupidu kindlasti muusikaga edasi tegeleda. Lavahirmu laulupeo ees pole kummalgi - võtavad vabalt ja keskenduvad laulmisele.

Mida teavad suured laulusõbrad aga laulvast revolutsioonist?

"Ma olen kuulnud, et mingi mees mõtles mingi laulu välja, et me saame hakkama ja eestlased said sellest jõudu juurde ja võitsid sõja," kobas Mart vastust otsida küsimusele, kas nad on midagi laulvast revolutsioonist kuulnud.

