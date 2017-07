EKSPERIMENT | VIDEO: Kaks tantsijat jälgisid oma tantsupeo liikumisi rakenduse kaudu ja tulemused on üllatavad

Endomondo on äpp, mida kasutatakse eelkõige treeningu analüüsimiseks, saamaks paremini aru toimunud arengust, kaotatud kalorite hulgast. Noorte tantsupeo viimasel päeval ühendasid aga kaks tantsijat enda telefonid selle rakendusega ning tulemused olid üpriski põnevad.

Tavaliselt oleme harjunud nägema tantsijate moodustatud kauneid mustreid kas televiisori või arvuti vahendusel, sellel aastal on võimalus heita pilk peale kahe tantsija täpsetele liikumistrajektooridele laupäeval, 1. juulil. Liikumised joonistas kaardile rakendus Endomondo. Eksperimendi tegi eriliseks just see, et noored panid äpi tööle kohe sama päeva hommikul ning õhtu lõpuks sai näha, kui palju üks tantsija päeva jooksul tegelikult liigub.

Saa katsealustega tuttavaks:

Madis Niinemets on 18-aastane Märjamaalt pärit noormees, kes õpib Nõo reaalgümnaasiumis. Madis on rahvatantsuga tegelenud nüüdseks juba märkimisväärsed 10 aastat ning plaanib sellega tegeleda tulevikuski. Noormees kirjeldab end kui aktiivset pealehakkajat, kes kasutab elus ära kõik võimalused, mis talle teele ette satuvad. Sellest pajatavad ka Madise hobid: poiss leiab aega nii rahvatantsu, saalihoki, sukeldumise kui ka langevarjuhüpetega tegelemiseks. Madis tantsib Nõo Reaalgümnaasiumi tantsurühmas.

Mait Allas on 18-aastane põline Mulgimaa mees, kes õpib Viljandi gümnaasiumis. Mait on iseloomult sotsiaalne poiss, kes leiab uute inimestega ühise keele kiirelt. Vabal ajal tegutseb Mait aktiivselt noortevolikogus ja õpilasesinduses. Samuti tegeleb ta ka käsipalliga ning on seotud Eesti Punase Ristiga. Noormees on tantsinud ligikaudu vaid ühe aasta, kuid see ei heidutanud teda rahvatantsurühmaga liitumast ja tantsupeol kaasa löömast. Mait tantsib Viljandi gümnaasiumi tantsurühmas.

Tulemused

Katse lõppedes jagasid noormehed sarnast arvamust: eksperimenti oli neil endilgi kahtlemata huvitav jälgida. Samuti said katses osalenud kinnitust faktile, et tehnika peale ei saa kunagi lõpuni kindel olla: päeva jooksul tuli mõlemal poisil ette seda, et rakendus lakkas töötamast või telefon jooksis ülekoormuse all kokku. Seetõttu on võimalik kogu päeva liikumisi kaardil näha ainult Maidul, kuid Madise kaardil saab see-eest näha üsnagi detailseid liikumisi Kalevi staadionil ja selle läheduses.

Maidu distantsiks tuli kokku 13,08 kilomeetrit, Madis seevastu liikus terve päeva jooksul kokku aga 26,56 kilomeetrit. Mõlema poisi liikumiste hulka arvestati ka bussisõidud. Mõlema poisi enim külastatud kohaks oli Kalevi Keskstaadion. Taaskord, tehniliste viperuste tõttu, ei saadudki mõlema noormehe puhul teada, kui palju samme päeva jooksul kokku tehti. Mait ennustas eksperimendi alguses 20 000, Madis aga 10 000. Maidu ennustust võib arvatavasti täpsemaks lugeda, kuna poiste läbitud teekond oli märkimisväärselt pikk.