Dirigent Rasmus Puur: laulupidu ei saa lahendada kõiki meie muresid

Mihhail Kõlvarti väljaöeldust alanud arutelu on tekitanud küsimusi, miks ei kõla laulupidudel vene- või ingliskeelseid heliteoseid. Selgitusi jagab XII noorte laulupeo idee autor, helilooja ja dirigent Rasmus Puur.

"Minu jaoks isiklikult on laulupidu eesti rahvuse, mitte riigi sündmus," ütles Puur. Ta rääkis, et juba Vene tsaaririigi ajal oli laulupidude näol tegemist eestikeelse rahvuskeskse üritusega ning ehk just tänu sellele säilitanud ka oma olulisuse meie kultuuris.

"Selle laulupeo idee keskendus noorusele ja juurtele, sellele maale ja keelele ning meile hoida antud pärandile," selgitas Rasmus Puur võõrkeelsete laulude kavast väljajäämist.

Kogu repertuaar lähtub ideekavandist ja peo fookusest. "Laulupidu ei saa tegeleda kõigega ja lahendada kõiki meie muresid," ütles Puur.

Laulupeo dirigendina debüüdi teinud Rasmus Puur lisas, et ideekavandi kohaselt pidi repertuaar olema läbivalt eestikeelne ja eesti autorite poolt kirjutatud: eesti noorte heliloojate ja suurte eesti heliloojate noorpõlve loomingul põhinev.

Puur ei arva, et peol peaks olema esindatud rohkem hetkeoludega tegelevat loomingut. Lähtuvalt peo eelproovidest ja peol kogetud positiivsest tagasisidest väidab ta, et tänavuse laulupeo repertuaar oli vägagi päevakohane ja kõnetas publikut.