DELFI VIDEO | Kuula ebaseaduslikku versiooni laulust "Põhjamaa"! Miks seda ametlikust kavast ei leia ehk kõik taandub rahale

Loo eest, mida on muuhulgas pakutud Eesti hümniks, küsib kirjastus üüratuid summasid. Ylle Rajasaar ei pea olukorda mõistlikuks.

Laulu autori Ülo Vinteri tütar Ylle Rajasaar otsustas uurida, kas on võimalik, et laulu kasutamisõiguste haldamine läheks kirjastuselt Muusika OÜ üle Eesti Autorite Ühingule (EAÜ). Ta muigas, et peame loo vabaks laulma. Rajasaar ei pea mõistlikuks, et kirjastus takistab tema isa loodud laulude kõlamist. “Looming peab elama, muusika peab olema lauldud," sõnas ta.

Kirjastus küsis ka tänavuse laulupeo eel laulu ametliku kasutamise eest suure summa. Nii jäigi see repertuaarist välja. Ometi ei takistanud see lauljatel ja publikul nooti üles võtta, kuna teos on eestlastele niivõrd tuntud. Rajasaar tunnistab, et esitus võttis temalgi pisara silma. Nootide kirjastamise ja laulu esitamise eest küsib kirjastus Rajasaare sõnul arusaamatult palju raha.

Ylle Rajasaar kohtus täna ka Eesti Autorite Ühinguga, kellega nad vaatasid üle 1995. aastal sõlmitud lepingu. Dokumendile olid alla kirjutanud helilooja Ülo Vinter, teksti autor Enn Vetemaa ja kirjastuse direktor Ly Bremraud.

Vinteril oli tütre sõnul läbivaks motiiviks Eestile kirjutamine ja Eesti asja ajamine. Nõukogude ajal oli muusikali “Pipi Pikksukk” loomine talle heaks võimaluseks isamaalisust lubatud vahendite piires välja tuua. “Laul Põhjamaast” pärineb samast etendusest. Rajasaare sõnul on rahva hulgas populaarsed ka rida laule Vinteri kantaadist “Kevade ehk pildikesi koolipõlvest”. Teosed on jaotatud kirjastuste Muusika OÜ ja SP Muusikaprojekt OÜ vahel.

Loe veel

Ülo Vinter lahkus meie seast 17 aastat tagasi. “Veel on jäänud 53 aastat kirjastajatele maksmiseks teoste eest, mida me kõik armastame. See on pool sajandit!” rääkis Rajasaar. Laulupeo korraldajad on Rajasaarele öelnud, et nootide väljaandmise eest küsivad kirjastajad üüratuid summasid. See on põhjus, miks ei olnud laulu ametlikus kavas.

Samalaadne kogemus kirjastajaga on Ylle Rajasaarel võtta kolme aasta tagusest perioodist, kui kirjastaja küsis suurt summa selle eest, et laulud lisataks lastele mõeldud lauluõpikusse. Toona jäi asi sinnapaika. “Olin kohutavalt solvunud ja läksin oma eluga edasi.”

Praegu näeb Rajasaar parimaks ja kiireimaks lahenduseks, et kirjastus soostuks tegema tema kui autoriõiguse pärijaga kirjaliku kokkuleppe, et nimetatud teost võib kasutamiseks anda kolmandatele isikutele. “See võiks olla Bremraudi hea tahe näidata, et Põhjamaa laulu kasutamine on laulupeo korraldajatele ja kooliõpiku kirjastajatele alati tasuta,” ütles Rajasaar.