135 000 supiportsu osalejatele, 3470 kaebust meedikutele ning üks päästejuhtum. Loe korraldajate kokkuvõtet laulu- ja tantsupeost!

XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad andsid täna ülevaate nädalavahetusel peetud suurest sündmusest. Oru hotellis toimunud pressikonverentsil olid kohal ka kunstilised toimkonnad, politsei, kiirabi ja päästeameti esindajad.

Pressikonverentsi avasõnas toonitati, et kuigi ilm oli viimase 12 aasta kehvim, olid emotsioonid seda ülevamad.

Laulupeo peakorraldaja Heli Jürgenson iseloomustas ülevat peojärgset ülevat emotsiooni järgmiselt: "Samal ajal on hinges ilus ja valus korraga." Tegemist oli Jürgensoni viienda laulupeoga dirigendina, kuid esimene peoga kunstilise juhina.

Et laulupeo pealtvaatajad olid kontserdisse täielikult haaratud, tuli selgelt välja, kui austusavalduseks Veljo Tormisele tõusid püsti inimesed ka Lasnamäe nõlva kõige viimases reas. "Ma ei olnud selleks valmis, et tõuseb ka Lasnamäe nõlva kõige viimane rida. See näitas, et nad olid igal hetkel meiega," sõnas Jürgenson.

Peakorraldaja sõnul oli ootamatu ka tavapärasest enamate laulude kordamine, mistõttu võis karta, et kontsert läheb oodatust pikemaks.

Veiko Tubin, üks peo kaasautoritest, meenutas seika, kuidas eilse kontserdi järel pöördus tema poole ajakirjanik, paludes tal meenutada peo eredaimat hetke. "Jäin vaatama tühjusesse üle Lasnamäe nõlva. Sain aru, et mul ei ole ühtki emotsiooni, pisarad on otsa saanud - minu sees oli õnnis tühjus. Saad kogu emotsiooni välja elada nii suure hulga eestlastega, Pärast seda on väga õnnelik hea ja hea olla. Olen tänulik kõigile eestlastele!" kirjeldas Tubin.

Turvameeskondade ja meedikute esindajate sõnul möödusid pidustused tänavu rahulikult. Tervislikel põhjustel saadeti koju 11 last. Politsei esindaja Kaido Saarniit rõhutas, et korrakaitsjad pole varem kunagi nii suurelt panustanud tantsu- ja laulupeole. Uus taktikaline lähenemine hõlmas endast kahekuulist ettevalmistust, suuremat ressurssi ning teede tõkestamist. Pisemad rikkumised, kaotatud ja leitud asjad ning eksinud lapsed käivad politsei esindaja sõnul ikka asja juurde.

Korrakaitsjatele avaldas muljet, kuidas laupäeval Vabaduse väljakul alternatiivset tantsupidu korraldanud alaealised pidasid kinni lubadustest politseile ning tegid korrakaitsjatega edukat koostööd.

Päästeameti esindaja Priit Laose sõnul alustasid päästjad ettevalmistust suureks laulu- ja tantsupeoks juba pool aastat tagasi. 19 000 lauljale ja tantsijale peavarju pakkunud koolimajades kontrolliti tuleohutust. Ainsaks päästetööks oli kahe omavahel kinni jäänud jalgratta lahti ühendamine.

Huvitavad faktid:

- laulupeo- ja tantsupeo toimkonnas oli ligi 2000 inimest

- debüüdi tegi 17 noort dirigenti

- pillidest debüteerisid ukuleled

- osalejatele jagati 135 000 supiportsu

- toitlustusmeeskonnas oli 120 naiskodukaitsjat

- kohapeal oli ligi 230 meedikut

- pöördumisi meedikute poole oli 3470, haiglasse kedagi pikemaks ei jäetud

- pealtvaatajaid oli 90 000: 40 000 rongkäigus osalejat, 50 000 peo pealtvaatajat

