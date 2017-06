Kes on tantsu- ja laulupeo vlogger Karl? 10 põnevat fakti, mida peaksid teadma Rakett 69 võitjast Karl Vilhelmist!

XII noorte laulu- ja tantsupidu kajastab oma vlogidega Karl Vilhelm Valter, kes võitis sel aastal Rakett 69 teadusvõistluse. Panime kokku 10 fakti mida noorest geeniusest teada võiks!

1. Karl Vilhelm on noorim võistlussaate Rakett 69 võitja

Kevade lõpus jõudis saade lõpule ning ülikoolitudengitega rinda pistnud põhikooliõpilane Karl tegi kõigile teistele silmad ette.

Karl Vilhelm Rakett69 saates Foto: Rakett69

2. Ta lõpetas sel aastal Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9c klassi

Vaid 16-aastane Karl lõpetas juuni keskel põhikooli reaalklassi ning esines isegi lõpuaktusel koos noormeeste kvartetiga.

3. Karl on osav venekeelsete luuletuste lugeja

Karl võttis osa ka koolis korraldatud Puškini luuletuste võistlusest, milles ta oli eestikeelsetest õpilastest parim!

4. Karl Vilhelmil on suurepärane lauluhääl ja ta on üleüldse musikaalne

Kooli lauluvõistlustel on ta juba mudilasest saati mõõtu võtnud ning lisaks oskab Karl mängida ka trompetit, klaverit, orelit, akordionit ja ukulelet.

Karl ja talle armsaks saanud orel Foto: Ilmar Saabas

5. Karlil võtab soengu sättimine aega 0 minutit

Tema soengurutiin lihtne: "Nii nagu ärkan, nii on."

6. Ta lemmik laulupeolaul on "Mu isamaa on minu arm"

"See on kõige ilusam laul, või noh kõige võimsam," sõnas Karl. Ta ei välista, et selle laulu ajal saab ka mõni pisar poetatud.

7. Karli lemmikspordiala on suusatamine

Tänavune talv morjendas Karli väga, kuna lund polnud piisavalt, et saaks korralikult talvel suusatamas käia. Muide, Karl on läbinud ka Tartu maratoni poolmaratoni.

8. Karli lemmikõppeaineks on füüsika

Tema enda sõnul on see tänu õpetajale, kelleks on koolis omamoodi legendiks olev Jüri Kaljurand. Kui Karl füüsika eksami nelja sai, oli õpetaja olnud väga pettunud ja lõpetamisel kirjutanud üles ka selle põhjused.

Karl Vilhelm Valter Foto: Madis Veltman

9. Tänavu on Karl laulupeol kolmandat korda

Eelmistel kordadel on Karl osalenud laulupidudel koos GAG-i poistekooriga, kuid see aasta on eriline. "Ma saan laulda suurte poiste laule," on Karl rahul.

10. Karl tahab suve lõpuks laulmise korralikult ära õppida

Kuigi muusikalist kogemust ja oskust on Karlil küllaga, on ta võtnud oma suve eesmärgiks korralikult laulmine ära õppida. 20. augustil astub ta üles koos ansambliga Ruja, mistõttu on tal kerge närv sees ja Karli sõnul on tal vaja end selleks kokku võtta.

Jälgi kindlasti ka Karl Vilhelmi vloge nii täna, homme kui ka ülehomme XII noorte laulu- ja tantsupeost!