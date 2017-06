Karl Vilhelmi uus videopäevikupostitus on valmis. Ta kõrval on sõber Jaagup Tuisk, kes on üks solistidest. Video teises osas uurib Karl Vilhelm aga kus võiks olla üks õige afterparty ning saab teada, et... pole mingit järepidu! Kõik, mis tantsijaid täna huvitab, on soe koht ja oma voodi! Vaata videost!