KARL VILHELMI VLOG | Saa teada, kus on tantsijate afterparty!

Laulu- ja tantsupeol osaleva Karl Vilhelmi uus videopäevikupostitus on valmis. Ta kõrval on sõber Jaagup Tuisk, kes on üks suure tantsupeo solistidest. Video teises osas uurib Karl Vilhelm, kus võiks olla üks õige afterparty ning saab teada, et... Vaata vastust videost!

Kolme päeva jooksul saab siinsamas sukelduda otse noorte laulu- ja tantsupeo virvarri. „Rakett 69” võitja Karl Vilhelm Valteri (kaamera)silm vahendab ühe osaleja perspektiivist väikeseid olmedetaile, millest pidu telerist vaatajad ilma jäävad. Vaata videot!