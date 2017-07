KARL VILHELMI VLOG | Saa rongkäigu essents kätte lõbusa karaokega: laula kaasa "Jää vabaks Eesti meri"

Karl Vilhelmile on täna seltsiks Saara ning terve Gustav Adolfi kooli segakoor. Kes pole ise kunagi rongkäigus käinud, siis nüüd on just see õige hetk retk kaasa teha.

"Akordioni saime kotist välja," ütleb Karl Vilhelm, kõndides kogunemiskohast Vabaduse Väljaku poole "Karl lasi meile kõigile sõnad printida," hoiab Saara käes kortsunud paberilehte; teist samasugust proovib ka Karl suure tahtjõuga oma akordioni peal hoida. "Nii, nüüd on juba rahvast ka koos, hakkame pihta," hõikab ta. Seejärel nad laulavad "Jää vabaks Eesti meri, jää vabaks Eesti rind..." Rahvas laulab kaasa. Vaata videost, mida huvitavat veel teekonna käigus kaamera ette jäi!