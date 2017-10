Virgemad Paikuse noored ärkasid varavalges ja andsid oma hääled kohalikele

Paikuse, nagu ka Audru ja linnast veelgi kaugem Tõstamaa on kõik peagi Pärnu linna osad. Paikuse rahvas annab oma hääle ikka kohalikele, sest kes teine seda siis veel teeks.

Lisaks 16-17-aastastega valivad täna esimest korda ka paljud 20-aastased. Kahe aasta tagustel Riigikogu valimiste ajal oli neist enamik märtsikuus veel alaealised ja saavad nüüd esimest korda kohust täita.

Paikuse on suur vald ja siinset tegevust võib lausa tunglemiseks kutsuda. Noored võetakse valimisjaoskonnas sõbralikult vastu, osa käis valimas juba varavalges. „Rohkem võib neid oodata siiski õhtul,” ütlevad valimisringkonna töötajad.

Paikuse on suur vald ja mõni noor on ka täiskasvanute kõrval kohale tulnud. Üks 20-aastaselt esimest korda valija on Karl Juhan Saks, kes eriliseks puhuks ülikoolilinnast koju sõitis. Noormehel on tegelikult terve nädal valimiste vaimus elatud, sest riigiteadusi tudeerides sellest ümber ei saa.

Karl Juhanit saadab valimisjaoskonda ema, kes on juba e-valinud. Poeg tahtis ikkagi päriselt kohale ilmuda. Sama juttu räägib ka nüüd Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis käiv 18-aastane Karin Lääts: „Esimest korda on õigem päriselt kohale tulla.”

Karin valis oma inimese iseloomu järgi: „Pealtnäha hea inimene ja sõbralik.” Nagu kõik teised, kellega vesteldud, valis temagi kandidaadi kohalikust kandist, et suuruselt neljandas omavalitsuses väikese Paikuse hääl Pärnu kõrvalt kõlama jääks.

„Liitumine pole üldse hea variant, aga Pärnu on ikka paremas korras kui Tori-Sindi,” arvab Karl Juhani ema, kelle valik poja omaga kattus. „Siin on hea elu olnud. Meie vald on piisavalt suur, et ise hakkama saada.”

Kahe lapse ema Kersti Univer tuli täna oma meest valima. „Varem läks meelest, aga raadio tuletas hommikul meelde.” Ta ei näe liitumises midagi otseselt paha, aga ega ka head mitte. Aeg näitab. Liitumisküsitluses osales vaid 8% valijatest, kellest enamik olid liitumise vastu.

Kooki ei saa, küll aga raamatuid

Sirje Männat TEA kirjastusest muidu vallamajja ei satu, küll aga on tema raamatumüügilaud kaetud juba viimased viis aastat valimiste ajal. „Maainimesel on väga hea meel, et lisaks valimisele midagi muud ka toimub,” räägib Sirje.

Tema juttu kinnitavad kliendid Laine ja Helje: „Vanasti olid kontserdid ja kohvikud. Terve päeva võisid valimistel veeta.” Siiski peavad nad oluliseks valimistel käimist. Hääled läksid ikka omakandi inimestele.

Paikuse nimekirjas on 3065 valijat. Valimisringkonna juhtaja Veronika Pikkur arvab, et kohale võiks päeva peale tulla pooled. E-hääle andsid 543 kohalikku. „Meil ka nüüd viimane võimalus Maalehte saada, peagi võetakse ainult linnalehte,” saadab Veronika meid teele.