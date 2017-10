Viljandis valimised võitnud sotsid võimule ei pääsegi

Viljandis võitsid valimised sotsid, ent jäävad võimuliidust välja ning meeriks saab reformierakondlane Madis Timpson.

Sotsid kogusid Viljandis 32,1 protsenti häältest ning said volikogus üheksa kohta (volikogus kokku 27 kohta), Reformierakond sai 28,4 protsenti häältest ning 8 kohta.

Linnapeaks aga saab ilmselt reformierakondlane Madis Timspon, võimuliidus on ka IRL ja Keskerakond.

Märgiline on seegi, et sotside esinumber Helmen Kütt tegi Viljandis rekordi, kogudes 1140 häält, Timpsoni saak oli 411 häält.

Siiani olid koalitsioonis Reformierakond ja IRL. Kui Timpson postitas valimiste kohta Facebookis ühe pildi, uuriti selle all, miks Reformierakond sotsidega liitu ei tee. Timpson vastas: "Sellepärast, et meie nimekirjas kandideerinud inimesed arvasid, et pole nagu praegusele koalitsioonipartnerile midagi suurt ette heita."