VIDEO | Züleyxa Izmailova Sõõrumaa koolireformis autoprobleemile lahendust ei näe: ühistransport on oluline küsimus

Laupäeval peeti ETV eetris viimane valimisdebatt tänavuste KOV valimiste raames. Sedapuhku olid saates kõik Tallinna linnapeaks pürgivad poliitikud.

"Väga oluline on taastuvenergia. Rohelised räägivad sellest hästi palju, teised erakonnad samuti, aga siiamaani pole reaalseid samme astutud. Oliline oleks viia linnahooned taastuvenergiale üle," sõnas Züleixa Izmailova Roheliste plaanidest.

Suurimaks probleemiks peab Izmailova Tallinnas täna autostumist: "Palju pannakse rõhku sellele, et autod saaksid linnas sõita, aga jalakäijatele ei mõelda."

Ka Sõõrumaa lahendust koolireformi näol autoprobleemile Izmailova ei näe: "See on üks meede, abistav, aga mitte ainult. Ühistransport on oluline küsimus."

