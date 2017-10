VIDEO | Urmas Sõõrumaa end kavandatava koolireformi ehitustöödega äriliselt ei seo: olen piisavalt kogenud ja eetiline inimene

Laupäeva õhtul oli ETV eetris tänavuste KOV valimiste viimane debatt, milles osalesid kõik Tallinna linnapeaks kandideerivad poliitikud. Valimisliidus "Tegus Tallinn" kandideeriv ärimees Urmas Sõõrumaa sõnas Delfile, et tema koolirformiidee käigus kavandata vad uued ehitused ei saa tema äridega seotud olema.

Urmas Sõõrumaa usub, et Lasnamäe vajab endale trammi. "Ühistransport peab lasnamäele minema, olema kiire, sirge ja täpne," sõnas Sõõrumaa.

"See koridor on sinna ju omal ajal ehitatud. Lasnamägi on suurem kui Tartu linn ja miks ei võiks Lasnamäel olla siseliiklust," jätkas Sõõrumaa ideed trammiliiklusest.

Sõõrumaa lemmikteemaks on aga koolireform: "Kõige vähem meeldib mulle see, et me kasvatame lapsinvaliide. Las laps läheb hommikul kaheksast kooli, on õhtul kuueks kodus tagasi ja tal on kõik tehtud. Hobid, sport, õppimine, siis jääb kvaliteetaeg vanematega. Nii me kasvatame vaimust terveid inimesi:"

End ärilises plaanis Sõõrumaa koolide juurde ehitatavate spordihoonetega siduda ei kavate: "Ma olen puhtalt arendaja ehk investor. Ei kavatse ma ühtegi ehitada ja ma olen piisavalt kogenud ja eetiline inimene. Muidu oleks need minu lepingud ammu Liivalaia tänaval olnud. Tänapäeva riigiorganid, eesotsas KAPO-ga, töötavad päris hästi, küllap nad hoiavad silma peal."

Vaata pikemalt videost!