Taavi Aas on ilmselgelt Keskerakonna hea valimistulemusega rahul, koalitsioonipartnereid ta ei välista.

"Sõltub, kas keegi tahab tulla," sõnas ta. "Ütleme nii, laseme tänase õhtu mööda, homme vaatame edasi," sõnas ta valimispeol.

Keda näeksite võimaliku koalitsioonipartnerina? "Esimene tingimus on, et ei taha, et keegi hakkaks lõhkuma, kinni panema," ütles ta.

